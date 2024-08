AP II dan Forum Komunikasi ARFF Kolaborasi Gelar ACTION 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF), juga dikenal sebagai Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), memiliki peran krusial di bandara dalam mendukung aspek keselamatan penerbangan. ARFF bertanggung jawab menyelamatkan jiwa dan harta benda dari pesawat yang mengalami kejadian atau kecelakaan di bandara dan sekitarnya, serta mencegah, mengendalikan, dan memadamkan api yang mengancam fasilitas di bandara.

PT Angkasa Pura II (AP II), sebagai operator 20 bandara di Indonesia, secara berkelanjutan mendukung pengembangan ARFF agar dapat selalu menjaga keselamatan penerbangan, terutama di tengah revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung. AP II berkolaborasi dengan Forum Komunikasi (FK) ARFF yang menaungi ARFF di seluruh Indonesia untuk terus mengembangkan, memajukan, dan mempermudah pola operasi serta prosedur bagi ARFF.

Pada tahun ini, kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan ARFF Creative Thinking & Innovation Competition (ACTION) 2024 yang dibuka pada Rabu, 31 Juli 2024. Kegiatan ini dimotori oleh Airport Learning Center (ALC) AP II dan FK ARFF. ALC merupakan unit di AP II yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk melahirkan pemimpin handal, membentuk personil yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebandarudaraan, serta mewujudkan standar global di seluruh bandara AP II.

AP II dan Forum Komunikasi ARFF Foto bersama usai acara kegiatan ARFF Creative Thinking & Innovation Competition (ACTION) 2024. Rabu, 31 Juli 2024. Dok. Angkasa Pura II

ALC memiliki fasilitas modern yang berlokasi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, dilengkapi dengan 10 ruang kelas, 1 auditorium, 1 amphitheater, 1 e-library, 1 ruang simulasi, VIP lounge, dan dining hall. Presiden FK ARFF Maluwi Prabowo mengatakan bahwa kegiatan ACTION 2024 merupakan media untuk menjaring ide dan inovasi komprehensif yang berkaitan dengan pola operasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan prosedur ARFF.

“Melalui ACTION 2024, kami mengajak seluruh personel ARFF yang ada di bandara PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura I, dan bandara di seluruh Indonesia untuk membuat karya tulis ilmiah dengan tema 'Building Creative and Innovative Minds for the Future of Indonesia’s ARFF',” ujar Maluwi Prabowo.

Kompetisi karya tulis ilmiah ini resmi dibuka pada 31 Juli 2024, dengan periode penerimaan karya tulis dari 1-16 Agustus 2024. Seleksi tahap pertama akan berlangsung pada 17-28 Agustus 2024, diikuti oleh seleksi dengan presentasi peserta pada 29-30 Agustus 2024, dan pengumuman pemenang pada 2 September 2024.

Maluwi Prabowo berharap karya tulis ilmiah ini dapat membantu ARFF dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin meningkat. “Tantangan dalam pengelolaan manajemen keselamatan penerbangan bagi operator bandara semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembang dan kompleksnya industri penerbangan di Indonesia,” jelas Maluwi Prabowo.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun tantangan terus meningkat, inovasi ARFF juga terus bermunculan. Inovasi tersebut termasuk penggunaan Foam Tender yang dilengkapi dengan High Reach Extendable Turret (HRET) dan kendaraan Rescue Air Stair. “Kami mengajak para personel ARFF untuk dapat turut terlibat dalam menjawab tantangan yang ada dengan menyampaikan ide melalui karya tulis ilmiah,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kegiatan ACTION 2024, digelar juga seminar "Developing An Innovative Mindset ARFF Personnel To Facing Revolution Industry 4.0" yang menghadirkan dua narasumber, yakni pengamat penerbangan Alvin Lie dan Kasubdit Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Mahdan Izohar.(*)