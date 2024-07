Megawati Kirim Surat ke Kamala Harris, Dukung Jadi Kandidat Presiden AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung Kamala Harris maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat menggantikan Joe Biden dari Partai Demokrat AS.

"Ini sementara, tapi belum diputuskan. Ibu Kamala Harris itu saya senang lho. Ayo ibu-ibu dukung dia," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Megawati mengungkap bahwa dirinya mengirim surat kepada Kamala. Dalam surat itu, sambung Megawati, ada doa supaya Kamala menang.

“Iya saya sudah kirim surat. Saya bilang, saya ini dukung. Saya senang banget kalau kamu (Kamala) nanti jadi (presiden). Jadi, saya enggak kesepian,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengkritik Pilpres AS yang sebelumnya mempertemukan petahana Joe Biden dengan mantan presiden AS Donald Trump dari Partai Republik. Dia menilai politik AS masih didominasi angkatan lama.

"Saya ketawa, masak Amerika katanya negara besar super power tidak ada regenerasi calonnya," tuturnya. "Masa enggak anak muda begitu ya yang keren sopo (siapa). Itu kan artinya stuck loh, stagnasi."

Kamala Harris yang saat ini menduduki kursi Wakil Presiden Amerika Serikat menggantikan posisi Joe Biden yang mengundurkan diri dari ajang Pilpres AS. Harris merupakan perempuan pertama dalam sejarah Abang Sam yang menduduki kursi orang nomor dua.

Perempuan kelahiran Oakland, California pada 1964 itu pernah menjabat sebagai Jaksa Distrik San Francisco dan Jaksa Agung California, sebelum menjadi Senator di Parlemen AS.

Harris terpilih menjadi anggota Senat AS pada 2016 dan dilantik pada 2017. Ia menduduki kursi yang ditinggalkan oleh Senator Barbara Boxer. Pada 2019, Harris bertugas di Komite Kehakiman Senat dan Komite Khusus Intelijen.

Presiden Biden mendukung penuh pencalonan Kamala Harris sebagai kandidat Presiden AS. "Keputusan pertama saya sebagai calon partai pada 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden saya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan sokongan penuh saya agar Kamala menjadi calon dari partai kita tahun ini," tulis Biden dalam platform media sosial X pada Ahad, 21 Juli 2024.

