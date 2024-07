Le Minerale Raih Penghargaan di IOB Award 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Sebagai brand air mineral asli milik Indonesia, Le Minerale berhasil mendapat apresiasi dari Majalah SWA dan Business Digest melalui ajang penghargaan Indonesia Original Brand (IOB) Award 2024, sebagai The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2024, dalam kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan predikat Very Good.

Penghargaan ini merupakan program survei, pemeringkatan, dan pemberian penghargaan kepada merek-merek asli Indonesia terbaik. Pada survey ini, Le Minerale berhasil memenangkan indeks tertinggi dibandingkan merk lain dalam hal kepuasan, loyalitas, advokasi dan daya saing terhadap merek asing.

Head of Business Digest SWA, Rohmat Purnadi mengatakan, secara keseluruhan, Le Minerale meraih indeks lebih tinggi di parameter survei Indonesia Original Brand 2024. “Dari sisi kepuasan pelanggan misalnya, Le Minerale meraih indeks 8.26, lebih tinggi dibanding merek-merek lain yang masuk dalam nominasi survei,” ujarnya.

Survei independen ini dilakukan kepada 5.000 responden di enam kota besar yakni Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar dengan 111 kategori produk yang menngunakan skala penilaian 1-10. Selain dari sisi kepuasaan pelanggan, Le MInerale juga meraih indeks 8.35 pada daya saing terhadap merk asing. Penghargaan ini membuktikan Le Minerale diakui oleh masyarakat sebagai air mineral asli milik Indonesia yang berhasil membuktikan kualitasnya.

“Semoga Le Minerale dapat terus mempertahankan pencapaian ini, sekaligus terus meningkatkan kinerjanya sehingga tetap relevan di pasar dan mampu menjawab kebutuhan dan harapan pelanggan,” ujar Rohmat.

Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina mengatakan, Penghargan ini merupakan apresiasi terbaik kepada Le Minerale sebagai merek asli milik Indonesia. “Sekaligus menjadi bukti dari komitmen Le Minerale sebagai air mineral yang berkualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri,” katanya.

Le Minerale pun dapat menjadi contoh bagi para pelaku industri lainnya, khususnya dalam industri AMDK agar turut menghadirkan inovasi produk yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

“Sejak kemunculannya, Le Minerale hanya mengambil sumber mata air terbaik dengan mineral esensial yang kemudian kami cantumkan di kemasan, serta dikemas tanpa tersentuh tangan dengan inovasi seal untuk meningkatkan higienitas,”ujar Yuna.

Adapun Majalah SWA dan Business Digest yang menjadi salah satu media yang fokus mengulas perkembangan merek-merek dan aksi korporasi di Indonesia, memahami betapa pentingnya mengukur kinerja merek yang dinilai dari tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemilik merek untuk mengetahui persepsi pasar dan membangun strategi yang lebih komprehensif. (*)