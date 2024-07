Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikuti Formula Student Czech Republic 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo melepas 21 mahasiswa Universitas Indonesia Racing Team (UIRT) yang akan mengikuti Formula Student Czech Republic 2024. Sebuah event kejuaraan internasional balap antar mahasiswa tingkat dunia, diselenggarakan di sirkuit internasional Autodrom Most, Czech, pada 5-10 Agustus 2024.

UIRT merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bertujuan melakukan riset, merancang, manufaktur, dan melombakan mobil Formula Student di perlombaan berskala Internasional. Salah satunya adalah Formula Student Czech Republic 2024.

"Setelah melalui masa perancangan dan manufaktur dalam waktu kurang lebih 1 tahun, UIRT berhasil memperkenalkan mobil generasi keduanya yaitu UIRT-02, yang akan mereka pakai sebagai kendaraan balap dalam event Formula Student Czech Republic 2024," ujar Bamsoet usai melepas tim UIRT, di kantor IMI Pusat, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Hadir jajaran UIRT antara lain, Ketua Umum sekaligus pembalap Arfadhila Pyrenadi Adam, Technical Director sekaligus pembalap M. Riffat Muntaz, Non Technical Director sekaligus pembalap Akmal Zaki Ihsani, Kepala Divisi Vehicle Dynamincs Julian Jensen Purnomo, dan Head of Body and Aerodynamics Muhammad Fadhil Maulana. Hadir pula para pembalap lainnya yakni Muhammad Atha Zaidane, dan Zaahir Faizi Zuhrarh.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tahun 2023 lalu, UIRT juga mengikuti Formula Student Czech Republik 2023, di Sirkuit Autodrom Most, Most, Republik Ceko, pada 7-12 Agustus 2023, diikuti 60 tim dari seluruh penjuru dunia. Menggunakan mobil balap bergaya formula bernama Mobil Formula UIRT-01, mereka berhasil memperoleh berbagai prestasi membanggakan. Antara lain 7th place in Business Plan, 10th place in Cost and Manufacturing, dan 14th place in Engineering Design.

"Berbagai prestasi lain juga pernah diraih UIRT. Antara lain, Top 5 Formula Japan 2018, juara 3 Endurance Event dalam ajang IIMS 2029, juara pertama Business Event dalam ajang IIMS 2019, Top 5 Business Plan dalam ajang Formula Bharat 2022, dan Top 6 Engineering Design dalam ajang Formula Bharat 2022," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Formula Student Czech 2024 adalah gelaran ke-11 dari kompetisi Formula Student Czech Republic yang diadakan di Republik Ceko. Menantang peserta untuk mendesain mobil formula tingkat internasional, menguji kemampuan dalam perancangan, pengembangan, dan manufaktur mobil formula. Kejuaraan ini juga melibatkan aspek-aspek bisnis seperti penelitian, desain, manufaktur, pengujian, pengembangan, pemasaran, manajemen, dan pengumpulan dana.

"Formula Student Czech memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan beragam keterampilan. Karena dalam event ini bukan hanya dunia teknik yang diuji, tetapi juga pemahaman tentang aspek bisnis. Sehingga para mahasiswa bisa mengembangkan diri mereka untuk menjadi pembalap, engineer, maupun pelaku industri olahraga balap yang membanggakan bagi Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)