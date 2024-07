Bamsoet Apresiasi Fun Rally Mercedes Benz W202 Club

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengapresiasi penyelenggaraan Fun Rally yang diselenggarakan oleh Mercedes Benz W202 Club Indonesia (MBW202CI). Kegiatan ini diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 MBW202CI, dengan memperebutkan 21 Piala dan 1 Piala Best Overall persembahan IMI DKI Jakarta.

"Start dan finish di Mitra Terrace, Jakarta. Diikuti 55 kendaraan Mercedes Benz dari berbagai tipe dan tahun produksi, dengan total peserta mencapai 112 orang. Ini kali pertama diadakan oleh MBW202CI dan langsung mendapatkan animo yang luar biasa. Acara seperti ini harus dapat diagendakan rutin setahun sekali, sekaligus sebagai ajang silaturahmi bagi para anggota seluruh Club Mercedes di bawah naungan Mercedes Benz Club Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat sekaligus EVP Touring and Motorsport Mercedes Benz Club Indonesia (MB Club INA) Erwin MP, Presiden MB Club INA I Made Yoga Mahardika, pengurus IMI DKI Jakarta Enggana dan Heri Priyono, serta Ketua Penyelenggara Fun Rally MBW202CI Regi Ryanda.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung berbagai persiapan MB Club INA yang akan menyelenggarakan Jambore Nasional (Jamnas) Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 pada 27-29 September 2024 di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali. Event ini sekaligus meluncurkan buku Panduan Touring Nasional sebagai upaya mengedukasi para anggota komunitas otomotif dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

"Jamnas Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 Tahun 2024 mengusung tema Harmony in Motion: Celebrating Mercedes-Benz Passion and Milestones. Event ini juga sebagai bagian Road to Mercedes Benz World Day yang digagas MB Club INA. Sekaligus Pemecahan Rekor MURI 1.000 Mobil Mercedes-Benz dengan konvoi terpanjang di Indonesia melewati tol laut Bali Mandara," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, ada beragam kegiatan yang disiapkan dalam Jamnas. Antara lain Mercedes-Benz Club Gathering, di mana para pecinta Mercedes-Benz dapat berbagi cerita dan pengalaman mereka. Ada juga Car Show yang memamerkan keindahan dan inovasi mobil Mercedes-Benz. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mengemudi, Car Experience siap menyajikan pengalaman mengemudi yang tidak terlupakan.

"Selain itu, dalam acara ini juga menghadirkan Part and Accessories, Culinary Festival, Club Competition, Booth Club, President Meeting, serta Kids and Games Corner. Ada juga beragam hiburan menarik lainnya seperti sportainment dan entertainment yang pasti akan menghibur seluruh peserta dan pengunjung. Puncaknya adalah performance dari Guest Stars Maliq D'Essentials dan banyak artis lainnya," pungkas Bamsoet. (*)