Upaya BKKBN Agar Pertumbuhan Penduduk Seimbang

INFO NASIONAL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) punya strategi agar Indonesia tidak mengalami mengalami penyusutan populasi akibat menurunnya angka kelahiran, yakni dengan menjaga angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengatakan, pihaknya selalu memonitor angka TFR yakni angka rata-rata perempuan melahirkan.

"Tugas BKKBN itu menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kenapa angka TFR dipantai ketat, karena kalau angka rata rata perempuan melahirkan TFRnya dibawah 2,1, itu penduduk bisa tidak tumbuh seimbang," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, saat ini di beberapa provinsi masih ada kesenjangan TFR, karena ada yangbtinggi dan rendah. "Seperti di NTT ada yang anaknya 5 sampai 7, tapi DKI, DIY dan Bali TFTnya dibawah 2, yakni 1,9 bahkan 1,8. Karena itu kami menjaga TFR ini agar rata-rata perempuan melahirkan 2,1 untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang," ujarnya.

Hasto menegaskan, BKKBN terus proaktif menjaga angka TFR di 2,1, dengan melakukan konseling dan edukasi. "Ayo penduduknya dijaga supaya tumbuhnya seimbang, caranya dengan TFRnya 2,1, sehingga daerah yang TFRnya tinggi agar diturunkan, daerah yang TFRnya rendah diberikan konseling, edukasi, supaya jangan child free," kata Hasto.

Hasto juga berharap satu keluarga dapat mengusahakan rata-rata satu kelahiran perempuan. "Rata-rata loh yaa, jangan dihilangkan rata-ratanya. Jangan dibilang satu keluarga wajib melahirkan satu anak perempuan, siapa yang mewajibkan? Itu kan bertentangan dengan hak reproduksi. Ini kan harapannya, untuk supaya penduduk tumbuh seimbang, harapannya rata-rata satu perempuan melahirkan tergantikan dengan satu kehadiran perempuan," ucap Hasto.

Hasto menjelaskan, dalam memastikan angka TFR inibterjaga, pihaknya menyebar timnya ke daerah untuk ke rumah-rumah warga. "Kami door to door, saat pandemi saja kami mendatangi 72 juta KK (Kepala Keluarga), jadi setiap tahun mendatangi dari rumah ke rumah, karena kami punya tim pendamping keluarga dan penyuluh KB. Jadi kami punya data 72 juta KK by name by address. Setiap tahun kami perbaiki," ujarnya.

BKKBN juga mengkampanyekan penggunaan kontrasepsi. "Kontrasepsi diberikan secara gratis bagi mereka yang menginginkan, jadi pil tidak bayar, suntik tidak bayar, susuk tidak bayar, IUD tidak bayar, vasektomi bagi laki-laki juga tidak bayar malah dikasih uang Rp300 ribu, tubektomi untuk perempuan juga malah dikasih uang Rp300 ribu kalau mau, itu usaha BKKBN supaya TFRnya tidak tinggi," kata Hasto.

Adapun, jika suatu daerah TFRnya redah, BKKBN membuat Generasi Berencana (Genre) bagi pasangan yang akan menikah. "Jadi mereka kami didik dan berikan pemahaman jangan child free karena itu tidak sehat, kemudian nikah itu juga penting menjalankan agama. Juga ada bina keluarga remaja dan kelas orangtua hebat, nah ini tujuannya agar orangtua menyampaikan pemahaman kepada anak-anaknya," ujarnya. (*)