Punya Jabatan Guru Besar, Eks-Ketua KPPU Afif Hasbullah Terbitkan Artikel di Jurnal Bermasalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023, Muhammad Afif Hasbullah masuk dalam daftar pejabat publik yang jabatan guru besarnya diragukan oleh kalangan akademikus. Dikukuhkan menjadi guru besar ilmu hukum Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan, Jawa Timur, pada 2023, proses pengajuan guru besar Afif diduga bermasalah.

Dugaan pelanggaran sebagai syarat guru besar Afif adalah artikelnya sebagai syarat khusus tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Artikel Afif yang berjudul "Legal Policies for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective Emergency Law and Human Rights" terbit di jurnal yang didedikasikan untuk artikel ilmiah bahasa dan sastra Italia.

Baca Juga: Kejanggalan Syarat Guru Besar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani

Investigasi Tempo menemukan aneka persyaratan Afif tetap diloloskan sebagai guru besar oleh tim penilai meski semua artikel ilmiahnya diberi label merah. Afif tercatat dua kali mengumpulkan syarat menjadi guru besar. Pada 12 Desember 2022, dia hanya melampirkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi.

Ia kemudian merevisi dokumennya pada 27 April 2023, lalu menambahkan tujuh artikel baru yang diklaim terbit di jurnal internasional bereputasi. Empat artikel milik Afif tersebut di antaranya terbit di International Journal of Cyber Crimonology (IJCC) dan International Journal of Criminal Justice Science (IJCJS). Afif pun lolos setelah merevisi dokumennya.

Dua jurnal itu merupakan jurnal bermasalah yang dipakai sebelas dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin untuk meraih jabatan profesor. “Saya browsing dan mendapati jurnal itu masuk Scopus, sehingga aplikasi di sana,” kata Afif kepada Tempo. Ihwal keabsahan jurnal-jurnal yang dipakai Afif dan para guru besar ULM itu, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan tengah melakukan penyelidikan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penelusuran ini merupakan bagian dari investigasi Tempo terhadap dugaan kecurangan guru besar di sejumlah kampus. Selain Afif, Tempo juga menemukan nama Sufmi Dasco Ahmad yang diduga melakukan pelanggaran serupa.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran akademik ini akan dimuat secara rinci dalam laporan Investigasi Tempo pada awal pekan depan. Investigasi ini memuat berbagai kejanggalan dalam pemberian gelar guru besar kepada politikus, pesohor, dan dosen.

Pilihan Editor:Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1