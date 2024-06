Relawan Balas Kelakar Airlangga soal Anies: RK Sampai Hari Ini Belum Ada Deklarasi Dukungan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan, merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan Anies Baswedan hanya bergerak-bergerak saja dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Iwan menyebut justru Anies lebih maju dengan adanya deklarasi dari DPW PKB.

“Calon lain seperti RK (Ridwan Kamil) dan lainnya sampai hari ini belum ada partai yang deklarasi dan mendukung. Kalaupun OTW (on the way) kami tak tahu kapan sampainya. Apakah OTW-nya masih di tempat atau sudah menuju Jakarta,” kata Iwan melalui keterangan tertulisnya, Senin, 17 Juni 2024.

Ia tak menyangkal ada tendesi bercanda yang dilakukan Airlangga Hartarto. Namun, kata Iwan, perlu juga ditanggapi serius mengingat pergerakan Anies memang tak sejauh dibandingkan pada saat kontestasi Pilpres.

“Ini ruang lingkupnya hanya seputaran DKI. Tapi dibandingkan calon yang lain, pergerakan Pak Anies jauh lebih baik dan buktinya DPW PKB Jakarta sudah deklarasi mencalonkan Anies Baswedan,” ujarnya.

Sebelumnya, sambil berkelakar, Airlangga mengatakan, Ridwan Kamil, sudah lebih dahulu mempersiapkan diri ketimbang Anies. "Pak RK (Ridwan Kamil) kan sudah pasang 'On the Way to Jakarta'; kalau Pak Anies 'kan bergerak-bergerak saja," kata Airlangga usai salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP partai, Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Namun, Airlangga mengatakan Golkar belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat atau Jakarta 2024. Golkar saat ini masih menunggu hasil survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di dua wilayah itu. "Kita tunggu survei juga," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, pengurus Golkar sudah sepakat untuk menunggu hingga Juli 2024. Kemudian, Golkar akan melakukan evaluasi dan menentukan calon yang maju. "Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju," kata Airlangga.

