Bamsoet Dorong Kongres Advokat Indonesia Kawal Keadilan Hukum

INFO NASIONAL - Bambang Soesatyo, Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), menegaskan pentingnya peran advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Advokat harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. “Tidak ada alasan bagi mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi serta minim literasi hukum untuk menjadi korban dari ketidakadilan hukum. Keberadaan advokat, khususnya anggota KAI, harus berdiri tegak memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam sambutannya pada Kongres ke-IV Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang digelar secara daring dari Solo pada 9 Juni 2024,

Dengan gelar Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Padih-Unpad) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, Bamsoet menyadari kasus-kasus ketidakadilan dalam penyelenggaraan hukum, baik pidana maupun perdata, dapat merusak legitimasi negara hukum di mata rakyat.

Ia menyoroti kegagalan penegakan hukum sering kali mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui kekerasan, yang justru memperparah situasi dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Padahal, Bamsoet melanjutkan, kekerasan bukan solusi yang dapat dibenarkan dalam menyelesaikan masalah hukum. Tindakan tersebut hanya akan memperburuk situasi dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan serta keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum yang lemah berpengaruh langsung pada iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan World Bank, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak investor minoritas sangat mempengaruhi persepsi para investor terhadap iklim investasi di suatu negara.

Pada 2023, Indonesia menempati peringkat ke-73 dalam Easy Doing Business Index dengan penilaian terburuk pada kategori Enforcing Contract, yang berada di peringkat 139 dari 190 negara. Faktor-faktor seperti waktu, biaya, dan kualitas sistem peradilan menjadi komponen utama penilaian ini.

Bamsoet berpendapat, masalah ini menyebabkan investasi asing sulit masuk ke Indonesia, meskipun negara ini memiliki potensi besar dengan PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara dan kekayaan sumber daya alam serta manusia yang melimpah.

Dapat dilihat dari nilai investasi di Indonesia mencapai Rp 1.147 triliun atau sekitar 88,6 miliar dolar AS pada 2023. Terlihat besar, namun jika dihitung per kapita, nilainya hanya mencapai 328 dolar AS. Sebaliknya, Singapura dengan populasi yang jauh lebih kecil memiliki nilai investasi per kapita yang mencapai 26.964 dolar AS.

Bamsoet menekankan bahwa keberhasilan Singapura dalam menarik investasi asing terletak pada kepastian hukum dan proses penegakan kontrak yang efisien. Negara tersebut menempati peringkat kedua dalam Easy Doing Business Index dan peringkat pertama dalam proses Enforcing Contract, yang menunjukkan kualitas penegakan hukum yang tinggi.

“Ini adalah catatan penting bagi kita semua bahwa kualitas penegakan hukum harus menjadi prioritas utama untuk kemajuan ekonomi bangsa,” katanya. (*)