Bupati Trenggalek Bersama PLN Ponorogo Tandatangani Mou Renewable Energi Certificate

INFO NASIONAL – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan Renewable Energy Certificate (REC) Road to Net Zero Emission, dalam rangkaian Opening Grand Final Putri Otonomi Indonesia (POI) 2024, di Tebing Kapuh, Kabupaten Trenggalek ,pada Jumat, 7 Juni 2024.

Kata Gus Ipin, saat ini Kabupaten Trenggalek menjadi satu-satunya daerah yang telah mendapatkan REC. Ia mengatakan, gelaran POI 2024 yang berlangsung di Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu contoh penggunaan energi terbarukan karena seluruh daya listrik yang digunakan berasal dari PLTA Cirata.

“Jadi event ini semuanya kelistrikannya itu dari sumber energi yang terbarukan. Termasuk juga kita di perkantoran juga kita sudah mensertifikatkan untuk dialiri listrik dari sumber energi terbarukan,” ujarnya, Jumat, 7 Juni 2024.

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti komitmen Kabupaten Trenggalek menuju Net Zero Emission 2045. “kita bercita-cita Net Zero Emission 2045. Jadi salah satu emisi terbesar itu dari energi dan transportasi salah satunya. Jadi itu komitmen kita untuk mengarah ke sana,” ujarnya.

Gus Ipin mengajak daerah-daerah di Indonesia untuk berkomitmen melakukan transisi energi dengan mengubah energi berbasis fosil menjadi energi terbarukan. “Jadi saya mengajak semua daerah silakan berkomunikasi dengan UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) PLN Jika daerahnya berkomitmen untuk kemudian menggunakan energi bersih, maka urus itu Renewable Energi Certificate-nya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir juga delegasi The Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) dari Thailand, filipina dan Vietnam. Kata Gus Ipin, delegasi CALD hadir membawa semangat komitmen bersama dalam penurunan emisi karbon.

“Mereka datang ke sini untuk melakukan workshop terkait dengan semangat mobility. Jadi bagaimana melakukan mobilitas transportasi yang ramah lingkungan dan inklusif. Juga ini ingin menuju bagaimana pembangunan yang rendah emisi,” katanya. (*)