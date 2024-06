Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024 akan segera Diselenggarakan

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI bersama Indonesia Automotive Golf Community (IAGC) akan kembali menyelenggarakan Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024. Memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IMI. Diselenggarakan pada Minggu, 23 Juni 2024 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Course.

"Event ini merupakan penyelenggaraan ke-2, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan pada tahun 2022. Diikuti para golfer anggota IMI, mitra usaha IMI, lembaga pemerintah, BUMN, swasta, sponsor, partisipan, dan masyarakat umum. Memadukan olahraga otomotif dengan olahraga golf, yang merupakan terobosan dari IMI untuk senantiasa meningkatkan silaturahmi dan ikatan kebangsaan para pecinta otomotif sekaligus pecinta golf," ujar Bamsoet usai menerima panitia Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024, di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Hadir antara lain, Ketua Panitia Ronny, serta Pengarah sekaligus Wakil Ketua Umum Hubungan Antara Lembaga IMI Pusat Junaidi Elvis.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kejuaran dan Hole In One terdiri dari Best Gross Overall dan Best Nett Overall yang masing-masing memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IMI serta Piala Tetap IAGC. Serta Flight A/B/C yang terdiri dari Best Gross Flight A/B/C, Best Nett I Flight A/B/C, Best Nett II Flight A/B/C. Ada juga Keterampilan yang terdiri dari Nearest to the PIN (4 Hole), Nearest to The Line, dan Longest Drive.

"Event ini juga akan menampilkan pameran kendaraan otomotif yang tersebar di 18 hole. Terdiri dari kendaraan history car, classic car, retro car, super car, touring car, rally car, offroad, electric vehicle car, motorhome, hingga kendaraan modifikasi," ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, event ini juga bertujuan untuk lebih memasyarakatkan olahraga golf ke berbagai kalangan masyarakat, sekaligus mengapresiasi berbagai capaian prestasi atlet golf tanah air. Mengingat prestasi atlet golf Indonesia terus menunjukan kebanggaan. Misalnya, pegolf George Gandranata adalah orang Indonesia pertama yang menjuarai Asian Development Tour (ADT) dalam turnamen di Langkawi, Malaysia, Maret 2016. Ada juga pegolf Rory Hie yang menjadi orang Indonesia pertama yang menjuarai Tur Asia dalam turnamen di Gurgaon, India, September 2019.

"Pegolf Alfred Raja, pada 31 Juli 2021 lalu berhasil mengukir prestasi menjuarai turnamen Golf Pacific Northwest Men's Amateur di Idaho Club, Sandpoint, Amerika Serikat. Turnamen tersebut juga pernah dijuarai pegolf ternama sekaligus legenda dunia golf Tiger Woods. Pada Sea Games 2022 di Vietnam, atlet Golf Indonesia Amadeus Susanto Christian berhasil meraih medali perak kategori perorangan. Sementara Naraajie, Amadeus dan Randy Arbenata, ketiganya berhasil mempersembahkan medali perunggu dari kategori beregu," kata Bamsoet. (*)