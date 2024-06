Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Resmikan The GadePreneur Space ke-4

Iklan

INFO NASIONAL – PT Pegadaian meresmikan The GadePreneur Space, di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur, Selasa, 4 Juni 2024. Acara yang menjadi momen penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ini diresmikan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

"Acara ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) nomor 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. PT Pegadaian tentunya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. The GadePreneur Space adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut." ujar Damar.

The GadePreneur Space dirancang sebagai pusat inovasi dan kolaborasi bagi UMKM. The GadePreneur Space menyediakan fasilitas seperti ruang kerja bersama, ruang pelatihan, dan akses ke berbagai sumber daya dan mentor. Ini merupakan The GadePreneur Space ke-4 yang diresmikan oleh Pegadaian dan selanjutnya akan dibangun The GadePreneur Space di wilayah lainnya.

Loto Srinaita Ginting mengatakan, dengan adanya fasilitas ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya The GadePreneur Space, kami berharap para pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM." ujar Loto.

Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian, Rully Yusuf mengatakan, keberlanjutan dari usaha UMKM tak cukup hanya dengan didukung dari modal usaha. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan ruang bagi mereka untuk melakukan brainstorming, untuk saling berbagi terkait kunci kesuksesan dan tips lainnya.

“Melalui The GadePreneur Space, kami memberikan ruang bagi mereka untuk dapat bertumbuh, dan dapat mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan,” kata dia.

Jebolan program GadePreneur, Sambel Tante Girang ikut berbagi pengalaman sukses mengenai perjalanan mengembangkan usaha yang turut didukung oleh Program GadePreneur by Pegadaian.

Pemilik Sambel Tante Girang, Christiani Natalia mengaku pogram GadePreneur Pegadaian sangat membantu dalam mengembangkan bisnis dan perluasan pasar.

“Dengan dukungan yang kami terima, kami dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan distribusi. Terima kasih Pegadaian," kayanya.

Selain Sambel Tante Girang, Batik Fief juga berbagi pengalamannya. Pemilik Batik Fief, Nafisah Yazid Abdat mengatakan, dukungan yang diterima melalui GadePreneur sangat berarti bagi perkembangan usahanya.

“Kami mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang membantu kami dalam meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. Tanpa Pegadaian, usaha saya tidak akan bisa menjadi seperti saat ini,” kata dia. (*)