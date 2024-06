Pegadaian Raih Penghargaan IRCA 2024

Iklan

INFO NASIONAL - PT Pegadaian berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih predikat Diamond - Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance untuk kategori Financial Services Non Bank dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024. Acara penghargaan bergengsi yang digagas oleh Hukumonline ini berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta pada Jumat, 31 Mei 2024, dan merupakan bentuk apresiasi terhadap pencapaian, inovasi, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ajang IRCA 2024 yang mengusung tema “From Compliance to Excellence” ini adalah yang pertama kali diadakan oleh Hukumonline. Event ini didesain sebagai bentuk pengakuan kepada perusahaan yang secara konsisten menunjukkan komitmen dan inovasi dalam memenuhi aspek kepatuhan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Malam penghargaan ini menjadi saksi penyerahan langsung penghargaan kepada PT Pegadaian oleh Chief Media & Engagement Officer Hukumonline, Amrie Hakim. Kepala Divisi Kepatuhan PT Pegadaian, Edi Sarwono, menerima penghargaan tersebut dengan penuh kebanggaan.

Di kesempatan lain, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Udin Salahudin, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen Pegadaian dalam mendukung kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). “Dalam menjalankan proses bisnis perusahaan, Pegadaian senantiasa berkomitmen menerapkan kegiatan usaha yang sejalan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujar Udin.

Lebih lanjut, Udin menjelaskan bahwa Pegadaian juga selalu berusaha untuk mengikuti program-program penting seperti Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Semua upaya ini dijalankan dengan penuh integritas dan ketekunan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas pencapaian saat ini, tetapi juga diharapkan dapat menjadi dorongan semangat bagi seluruh karyawan Pegadaian. Udin berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh Insan Pegadaian untuk terus menjaga dan meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Dengan demikian, kinerja dan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan transparansi, PT Pegadaian telah meluncurkan beberapa inovasi penting. Salah satu di antaranya adalah SIMPLE (Sistem Monitoring Pelaporan), sebuah sistem yang dirancang untuk memudahkan proses monitoring dan pelaporan. Selain itu, Pegadaian juga memperkenalkan Be Comply, sebuah media database untuk kebijakan internal, dan APASI (Aplikasi Pelaporan Gratifikasi), yang merupakan aplikasi khusus untuk pelaporan gratifikasi. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam penerapan kepatuhan yang lebih baik dan efisien.(*)