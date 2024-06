Bamsoet Dorong Jamnas Mercedes Benz Club Indonesia di Bali Gerakan Perekonomian Masyarakat

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta Ketua Dewan Kehormatan Mercedes Benz Club Indonesia (MB Club INA) Bambang Soesatyo mengungkapkan, MB Club INA akan menyelenggarakan Jambore Nasional (Jamnas) Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 pada 27-29 September 2024 di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali. Sekaligus telah meluncurkan buku Panduan Touring Nasional sebagai upaya mengedukasi para anggota komunitas otomotif dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

"Jamnas Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 Tahun 2024 mengusung tema Harmony in Motion: Celebrating Mercedes-Benz Passion and Milestones. Event ini juga sebagai bagian Road to Mercedes Benz World Day yang digagas MB Club INA. Sekaligus Pemecahan Rekor MURI 1.000 Mobil Mercedes-Benz dengan konvoi terpanjang di Indonesia melewati tol laut Bali Mandara," ujar Bamsoet dalam konferensi pers Jamnas Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 Tahun 2024, di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024.

Hadir antara lain, Pgs SVP of Corporate Secretary InJourney Yudhistira Setiawan, Direktur Operasi ITDC Troy Warokka, Sales and Marketing Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto, Presiden MB Club INA I Made Yoga Mahardhika, Dewan Kehormatan MB Club INA Nono Sadewo, EVP Event MB Club INA Yoga Erando, serta President Mercedes-Benz Club Bali dan Ketua Panitia Jamnas Mercedes Benz Club Indonesia ke-19 Tahun 2024 I Wayan Yuddi Setia Nugraha.

Hadir pula para pengurus IMI Pusat antara lain, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Deputi Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Erwin MP, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Mercedes Benz merupakan kendaraan pertama yang ada di Indonesia. Ditandai hadirnya Benz Victoria Phaeton karya Karl Benz, Jerman, yang dibeli Sultan Kasunanan Surakarta Pakubuwono X pada sekitar tahun 1894. Tidak heran jika jumlah klub Mercedes-Benz di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Bahkan hingga kini terdapat ribuan lebih kendaraan Mercedes Benz yang beroperasi di berbagai jalan raya di Indonesia.

"Jamnas akan dihadiri sekitar 116 klub Mercedes-Benz dari seluruh Indonesia dan lebih dari 10 klub dari 2 negara. Sekitar 10.000 anggota klub dan 10.000 pengunjung dari masyarakat umum akan bergabung dalam keseruan Jamnas. Tidak hanya memperingati 2 dekade berdirinya MB Club INA, event Jamnas ini juga bisa memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat Bali. Terlebih panitia akan menyiapkan doorprize berupa 1 mobil Mercedes Benz. Setiap pengunjung Jamnas yang belanja minimal Rp 1 Juta di berbagai pelaku usaha Bali, akan mendapatkan kupon doorprize, sehingga ekonomi Bali akan turut bergerak," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, ada beragam kegiatan yang disiapkan dalam Jamnas. Antara lain Mercedes-Benz Club Gathering, di mana para pecinta Mercedes-Benz dapat berbagi cerita dan pengalaman mereka. Ada juga Car Show yang memamerkan keindahan dan inovasi mobil Mercedes-Benz. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mengemudi, Car Experience siap menyajikan pengalaman mengemudi yang tidak terlupakan.

"Selain itu, dalam acara ini juga menghadirkan Part and Accessories, Culinary Festival, Club Competition, Booth Club, President Meeting, serta Kids and Games Corner. Ada juga beragam hiburan menarik lainnya seperti sportainment dan entertainment yang pasti akan menghibur seluruh peserta dan pengunjung. Puncaknya performance dari Guest Stars Maliq D'Essentials dan banyak artis lainnya," kata Bamsoet. (*)