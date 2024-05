Bamsoet Terima Aspirasi MRP Papua: Memperkuat Otonomi Khusus untuk Pembangunan Papua

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menerima aspirasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua terkait usulan perubahan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Salah satu usulan yang diajukan adalah perubahan terhadap pasal 12 UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang menyangkut asal usul pejabat daerah.

Dalam pertemuan di Jakarta, Bamsoet mengungkapkan urgensi perubahan tersebut. "Berbagai perubahan tersebut tidak lain untuk menguatkan posisi OAP yang benar-benar berasal dari tanah Papua," ujarnya. Dia juga menyoroti alokasi dana otonomi khusus yang mencapai Rp 9,62 triliun, yang menurutnya harus dimanfaatkan secara efektif oleh pemimpin daerah yang merasakan langsung kehidupan masyarakat Papua.

Dalam diskusi itu, hadir pula sejumlah tokoh MRP dari wilayah Papua, serta tokoh-tokoh lain seperti Ketua Forum Aspirasi dan Komunikasi Masyarakat Papua MPR RI (For Papua MPR RI), Yorrys Raweyai, dan Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Robert Kardinal.

Bamsoet menjelaskan bahwa MRP Papua juga mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.54/2004 untuk memperkuat kewenangan MRP dalam mengawasi implementasi penggunaan dana Otsus Papua oleh pemerintah daerah. Dia menegaskan perlunya peran MRP yang lebih kuat untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai harapan.

"Papua adalah salah satu wilayah dengan potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal," tegas Bamsoet. Dia menyoroti ketertinggalan Papua dari provinsi-provinsi lain, terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Dalam konteks kesehatan, Bamsoet menggarisbawahi kondisi darurat kesehatan di Papua, yang tercermin dari tingginya angka stunting dan kematian balita. Menurutnya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Provinsi Papua memiliki indeks IPM 62,26 dan Provinsi Papua Barat memiliki indeks IPM 66,66, keduanya termasuk terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan persentasi masing-masing 26,03 persen dan 20,49 persen.

"Tanah Papua juga masih dalam kondisi darurat kesehatan. Tercermin dari keberadaan berbagai Rumah Sakit milik pemerintah yang masih tipe C. Papua dan Papua Barat masuk dalam 6 provinsi dengan angka stunting terbesar. Papua di urutan ketiga dengan 34,6 persen, sementara Papua Barat di urutan keenam sebesar 30 persen. Papua juga menjadi provinsi dengan angka kematian balita tertinggi, yakni 40,97 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022, lalu Papua Barat dengan angka sebesar 47,23 per 1.000 kelahiran hidup," kata Bamsoet.(*)