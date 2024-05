People's Water Forum Dibubarkan Ormas, Anggota DPR Minta Polisi Beri Jaminan Keamanan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota komisi bidang hukum DPR Taufik Basari angkat suara usai acara The People's Water Forum 2024 dibubarkan paksa organisasi masyarakat. Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, mengecam aksi intimidasi yang dilakukan organisas masyarakat yang menamakan diri sebagai Patriot Garuda Nusantara atau PGN.

Tobas mengatakan, People's Water Forum adalah sebuah wadah kolektif gerakan keadilan air di seluruh dunia yang mengkritisi isu privatisasi air dan mendorong pengelolaan air sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Sehingga, forum ini tidak boleh diintimidasi dengan dalih melanggar aturan lisan penjabat gubernur.

Tobas meminta agar kepolisian, terutama kepolisiai daerah Bali, memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada setiap pihak yang menjalankan haknya untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai.

"Kami juga meminta kepolisian melakukan tindakan penegakan hukun tanpa pandang bulu," kata Taufik dalam keterangannya, Rabu, 22 Mei 2024.

Pun, kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Tobas juga meminta agar pemerintah dapat memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilakukan masyarakat sipil. Sebab, dengan pemberian jaminan itulah ditunjukkan bahwa ekosistem demoktasi di Tanah Air memang benar-benar berjalan.

Kepolisian, dia melanjutkan, juga mesti mencari dan menindak pihak yang melakukan penghadangan terhadap Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, I Dewa Gede Palguna dan pembicara dari United Nation Special Rapportour on the Right to Safe Drinking Water and Satination, Pedro Arrojo yang dihadang sehingga gagal mengisi forum.

"Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional. Tunjukkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang selalu memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya," kata Tobas.

The People’s Water Forum 2024 kembali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran. Aksi intimidasi terhadap organisasi tandingan World Water Forum (WWF) 2024 yang sama-sama diselenggarakan di Bali itu dilancarkan oleh puluhan massa yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat PGN di Denpasar, Bali, pada Senin, 20 Mei 2024.

ANDI ADAM FATURAHMAN | HAN REVANDA PUTRA

