Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menjelaskan video viral Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta mengambil foto oleh salah satu delegasi di sela Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum, Bali, Senin, 20 Mei 2024.

Plt Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan sosok tersebut adalah Barbara Pompili, Special Envoy to the French President for One Water Summits.

Yusuf mengatakan Pompili tertarik dengan mangrove setelah diajak tour dan dijelaskan secara langsung oleh Jokowi di Hutan Mangrove Tahura, Bali. Saat itu Barbara Pompili ingin mengabadikan diri diphoto dengan latar belakang mangrove.

"Presiden Jokowi berkenan membantu Beliau untuk diphoto menggunakan handphone yang dibawanya," kata Yusus saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2024.

Video Jokowi yang diambil dari cuplikan televisi dimuat ulang oleh sejumlah akun media sosial baik di Instagram maupun TikTok. Tampak dari salah satu unggahan akun Instagram @kabarjakarta24, Jokowi dimintai perempuan berbaju putih dan celana hitam untuk mengambil potretnya di depan mangrove.

Jokowi yang mengenakan topi dan setelan putih hitam bersedia mengambil beberapa gambar, sampai menunduk bak menyesuaikan sudut. Tapi setelah meminta tolong, Barbara juga mengajak Presiden RI untuk berfoto bersama.

World Water Forum merupakan konferensi untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Sebagai tuan rumah, Presiden Jokowi membuka acara tersebut dan menyampaikan pentingnnya pengelolaan air dunia.

Sejumlah agenda turut dihadiri Jokowi termasuk serangkaian persamuhan bilateral dan keliling Hutan Mangrove Tahura.

