Telkomsel dan BiliBili Rilis Paket Bundling Premium untuk Content Creator

INFO NASIONAL - Sebagai implementasi dukungan terhadap perkembangan komunitas pencinta dan pencipta konten anime, komik, dan games di Indonesia, Telkomsel bekerja sama dengan BiliBili, menghadirkan Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili.

Pelanggan dapat memperoleh paket ini melalui aplikasi MyTelkomsel dengan harga mulai dari Rp 11 ribu. Paket ini mencakup Kuota MAXstream hingga 2,5 GB dan langganan layanan platform Bstation.

Setelah paket aktif, layanan ini dapat dinikmati dari satu perangkat telepon/tablet/komputer/TV pada satu waktu. Pelanggan dapat masuk ke aplikasi atau situs web Bstation untuk mulai menonton atau berkreasi.

Nirwan Lesmana, VP Digital Lifestyle Telkomsel, menyatakan bahwa kerja sama ini sebagai wujud komitmen menghadirkan akses yang mudah dan terjangkau terhadap ekosistem ragam hiburan digital kelas dunia terlengkap.

"Kami harap, kerja sama ini dapat memenuhi kebutuhan pencinta dan pencipta anime, comic, dan games, serta menciptakan pengalaman menonton serta berkreasi yang membuka banyak peluang lebih seru dan menjanjikan, " ucap Nirwan.

Dengan Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili, pelanggan dapat mengakses lebih dari 1.500 konten anime terbaru tanpa iklan, seperti Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training, Windbreaker, Tensura, Kaiju No.8, One Piece, Attack On Titan, Mushoku Tensei, Black Butler, Konosuba, Jujutsu Kaisen, Detective Conan, Dragonball, Solo Leveling melalui aplikasi atau situs web Bstation.

Selain itu, terdapat konten variety show Asia seperti The King of Pigs yang populer di kalangan muda. Pengguna juga dapat berkreasi dengan membuat konten dan saluran sendiri, seperti Dasi Gantung dan Tekotok.Official, yang viral di Indonesia.

Bstation juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan live streaming, menjadi VCreators, dan berpartisipasi dalam collaboration event tingkat nasional hingga Asia Tenggara.

BiliBili adalah platform hybrid yang mendukung Video Profesional (OGV) dan Video Buatan Pengguna (UGC). BiliBili menyediakan beragam konten video, termasuk animasi, film, variety show, dan karya-karya kreator.

BiliBili terus memperluas ekosistem kontennya untuk memenuhi beragam minat komunitas penggunanya di China, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Jason Fanjaya, Strategic Partnership Director Bstation Indonesia, senang menyambut Indonesia bergabung ke dalam komunitas Bstation dengan ragam konten berkualitas.

“BiliBili, melalui merek Bstation di Indonesia, berusaha menciptakan rumah bagi generasi muda dengan minat yang beragam. Kami berharap dapat mencapai hal ini dengan menyediakan berbagai konten video yang berkualitas dan mendukung kreativitas kreator untuk berkarya maupun siaran langsung,” ujarnya.

Informasi lebih lanjut tentang Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili bisa diakses pada laman telkomsel.com/video/Bstation. (*)