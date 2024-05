Airlangga Hartarto Pertimbangkan Raffi Ahmad Maju di Pilkada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membicarakan kans partainya merestui pesohor Raffi Ahmad ikut berkontestasi di Pilkada 2024. Menurut Airlangga, Raffi adalah sosok yang bisa melenggang ke berbagai daerah menjelang Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam keterangan pers di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2024. Awalnya, seorang wartawan menanyakan perihal peluang Partai Golkar mendukung Raffi Ahmad usai sang aktor terekam video sedang mengambil foto bersama Bupati Kendal sekaligus kader Golkar, Dico Ganinduto.

Dalam video yang kemudian beredar di media sosial itu, Raffi dan Dico terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Nama Raffi yang kerap dijuluki Sultan Andara itu pun santer dibicarakan dalam radar pencalonan di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Menanggapi pertanyaan dari wartawan soal kabar itu, Airlangga berseloroh. Dia menilai Raffi cocok saja ke berbagai daerah menjelang Pilkada 2024. “Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta,” kata Airlangga.

Sebabnya, kata Airlangga, Raffi adalah seorang master of ceremony (MC) atau pembawa acara. “Tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC. Jadi kiri kanan bisa,” ucap Airlangga sambil tertawa.

Meski sambil berseloroh, Airlangga tidak membantah partainya mempertimbangkan nama Raffi Ahmad untuk Pilkada 2024. Namun, dia berujar setiap keputusan Partai Golkar untuk pemilihan kepala daerah akan berdasarkan hasil survei.

“Itu harus kita lihat dulu. Semua kalau di Golkar berbasis survei,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu. Airlangga mengungkapkan Partai Golkar akan mengadakan survei pada bulan Mei hingga Juli sebelum akhirnya menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung.

