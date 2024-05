Biaya Kuliah Universitas Terbuka 2024 Jenjang Sarjana dan Diploma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Terbuka (UT) menegaskan tidak ada kebijakan untuk menaikan uang kuliah tunggal (UKT) pada 2024 meskipun kini berstatus sebagai perguruan tinggi berbadan hukum (PTNBH). Rektor UT, Ojat Darojat, mengatakan hal itu diputuskan dengan mempertimbangkan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau semua pihak dengan biaya yang tidak memberatkan mahasiswa.

“UT sebagai pelopor perguruan tinggi jarak jauh berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau untuk semua pihak. Kami berorientasi pada mandat tersebut dan tidak boleh menetapkan UKT mahal bagi mahasiswa,” kata Rektor UT Ojat Darojat dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Rabu, 3 April 2024, seperti dikutip dari Antara.

Biaya Kuliah UT 2024

Adapun biaya pendidikan di UT tergantung dari skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu sistem paket semester (Sipas) atau skema per sistem kredit semester (SKS) alias non-Sipas. Pembayarannya dilakukan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Indomaret, Grup Alfa, Tokopedia, BSI, dan PosPay.

Skema layanan Sipas terdiri dari Sipas Non-Tidak Tatap Muka (TTM), Sipas Semi, Sipas Penuh, Sipas Plus, dan Sipas Online. Setiap jenis Sipas memiliki perbedaan komponen layanan.

Sipas Non-TTM meliputi layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh (LPKBJJ) yang terdiri atas orientasi studi mahasiswa baru (OSMB) dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh (PKBJJ); administrasi akademik; bahan ajar cetak dan digital; transkrip sementara, tutorial online (Tuton); praktik/praktikum seluruh mata kuliah paket; ujian akhir semester (UAS); tugas akhir program (TAP); karya ilmiah; serta pengambilan ijazah.

Sementara Sipas Semi mencakup layanan LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, bahan ajar cetak dan digital, transkrip sementara, TTM wajib maksimal tiga mata kuliah, Tuton, praktik/praktikum, UAS, TAP, karya ilmiah, wisuda, serta pengambilan ijazah.

Kemudian, Sipas Penuh UT terdiri atas LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, transkrip sementara, Tuton, praktik/praktikum, UAS, TAP, karya ilmiah, wisuda, pengambilan ijazah, serta pelatihan pengembangan diri.

Untuk Sipas Plus meliputi layanan LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, transkrip sementara, Tuton, praktik/praktikum, UAS, TAP, karya ilmiah, wisuda, pengambilan ijazah, serta pelatihan pengembangan diri.

Sedangkan untuk non-Sipas, layanan akademik dan administrasi akademik diberikan saat mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah per SKS.

Skema Sipas

Berikut rincian biaya kuliah UT program diploma, sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) menggunakan skema Sipas per semester:

D3 Perpajakan

- Sipas Non-TTM: Rp1.150.000.

D4 Kearsipan

- Sipas Non-TTM: Rp1.150.000.

- Sipas Semi: Rp1.600.000.

- Sipas Penuh: Rp2.220.000.

- Sipas Plus: Rp2.400.000.

S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Alih Kredit Pengakuan Masa Mengajar (PGSD AKPMM)

- Sipas Non-TTM: Rp1.600.000.

- SIPAS Semi: Rp1.700.000.

S1 PGSD Masukan Sarjana

- Sipas Penuh: Rp2.700.000.

S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) AKPMM

- Sipas Non-TTM: Rp2.000.000.

- Sipas Semi: Rp2.500.000.

S1 PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1)

- Sipas Semi: Rp1.600.000.

- Sipas Penuh: Rp1.900.000.

S1 PGPAUD Masukan Sarjana

- Sipas Penuh: Rp3.300.000.

S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

- Sipas Non-TTM: Rp1.750.000.

- Sipas Plus: Rp2.400.000.

S1 Sistem Informasi

- Sipas Non-TTM: Rp1.800.000.

S1 Pariwisata

- Sipas Non-TTM: Rp1.900.000.

- Sipas Semi: Rp2.600.000.

- Sipas Penuh: Rp3.200.000.

- Sipas Plus: Rp3.400.000.

Program S1 lainnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB); Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP); Fakultas Sains dan Teknologi (FST); serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT

- Sipas Non-TTM: Rp1.300.000.

- Sipas Semi: Rp1.750.000.

- Sipas Penuh: Rp2.220.000.

- Sipas Plus: Rp2.400.000.

S1 FEB, FHISIP, FST, serta FKIP non-PGSD dan non PGPAUD di luar negeri

- Sipas Semi: Rp1.750.000.

S1 PGSD FKIP di Malaysia

- Sipas Semi: Rp3.200.000.

- Sipas Penuh: Rp2.650.000.

S1 PGPAUD FKIP di Malaysia

- Sipas Penuh: Rp3.300.000.

Selain biaya kuliah, terdapat biaya akademik lainnya bagi mahasiswa yang memilih skema Sipas. Biaya yang dimaksud adalah registrasi ulang mata kuliah per SKS, registrasi ulang pemantapan kemampuan mengajar (PKM) atau pemantapan kemampuan profesional (PKP) per mata kuliah, registrasi ulang praktik/praktikum per mata kuliah, registrasi ulang TAP per SKS, serta registrasi karya ilmiah per mata kuliah.

D3 Perpajakan

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp35.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

D4 Kearsipan

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp38.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

S1 PGSD Sipas Non-TTM

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp575.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

S1 PGSD Sipas Semi/AKPMM

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp55.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

S1 PGPAUD Sipas Non-TTM

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp75.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

S1 PGPAUD Sipas Semi/AKPMM

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

S1 PGPAUD Sipas Penuh/Masukan Sarjana

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

S1 PGSD Masukan Sarjana

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi karya ilmiah: Rp200.000 per mata kuliah.

S1 PGPAUD

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi karya ilmiah: Rp200.000 per mata kuliah.

Program Diploma dan S1 Lainnya

- Registrasi ulang TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi karya ilmiah: Rp200.000 per mata kuliah.

S1 PGSD Sipas Semi di Malaysia

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp900.000 per mata kuliah.

S1 PGSD Sipas Penuh

- Registrasi ulang mata kuliah: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp900.000 per mata kuliah.

Skema Non-Sipas

Sementara itu, rincian biaya kuliah dan layanan akademik lainnya per semester bagi mahasiswa UT yang memilih skema non-Sipas sebagai berikut:

S1 Ekonomi Pembangunan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Ekonomi Pembangunan Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Manajemen

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp51.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Akuntansi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp38.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp190.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Akuntansi Bidang Minat Akuntansi Sektor Publik

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp40.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp190.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Akuntansi Keuangan Publik

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp51.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp350.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pariwisata

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp80.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

D2 Perpustakaan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp38.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

D3 Perpajakan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp35.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

S1 Ilmu Administrasi Negara

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Ilmu Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp38.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

S1 Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Ilmu Pemerintahan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Ilmu Komunikasi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Ilmu Perpustakaan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp38.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Sosiologi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Sastra Ilmu Hukum

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp40.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp450.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Bahasa Inggris

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Matematika

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Biologi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp55.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp1.000.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Fisika

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp55.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp1.000.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Kimia

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp55.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp1.000.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Pendidikan Ekonomi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang PKM/PKP: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Teknologi Pendidikan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp75.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp350.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Matematika

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Sistem Informasi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp78.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Statistika

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp36.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktikum (mandiri): Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktikum (mandiri): Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktikum (mandiri): Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Biologi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Teknologi Pangan

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp50.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp700.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp54.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

- Registrasi ulang praktik studio: Rp1.500.000 per mata kuliah.

Program S1 di Arab Saudi

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp51.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

Program S1 di Singapura dan Malaysia (Non-PGSD dan Non-PGPAUD)

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

Program S1 di Negara Lainnya

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp120.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 PGSD di Malaysia

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp900.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktikum (mandiri): Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

S1 PGPAUD Masukan Sarjana di Malaysia

- Uang kuliah registrasi mata kuliah/TAP: Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang praktik/praktikum: Rp900.000 per mata kuliah.

- Registrasi ulang praktikum (mandiri): Rp41.000 per SKS.

- Registrasi ulang karya ilmiah TAP non-FKIP/PKP FKIP: Rp200.000 per mahasiswa.

Tarif Biaya Layanan Akademik Lainnya

Berikut rincian tarif biaya layanan akademik dan administrasi akademik lainnya yang berlaku di UT:

- Biaya pendaftaran mahasiswa baru: Rp100.000 per pendaftaran.

- Biaya pengusulan rekognisi pembelajaran lampau (RPL): Rp300.000 per pengusulan.

- Penggantian kartu mahasiswa: Rp50.000 per kartu.

- Bahan ajar (non-Sipas): sesuai harga bahan ajar per buku.

- TTM atas permintaan (Atpem): Rp150.000 per mata kuliah.

- Ujian online: Rp150.000 per mata kuliah.

- Biaya administrasi bank: sesuai ketentuan BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN per transaksi.

- Biaya wisuda: Rp750.000 per mahasiswa.

- Biaya penerbitan salinan serta legalisasi ijazah dan transkrip nilai: Rp50.000 per set (10 lembar).

- Biaya terjemahan ijazah dan transkrip: Rp150.000 per satuan dan Rp250.000 per paket.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan editor: Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas