Bamsoet Apresiasi Kehadiran Jip BAIC Indonesia

Iklan

INFO NASIONAL – Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Ketua MPR yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), mengapresiasi kehadiran jip produksi BAIC Indonesia. Sebagai tahap awal, terdapat dua model SUV berbasis Internal Combustion Engine (ICE) yang hendak dipasarkan, yaitu BAIC BJ-40 Plus dan SUV (Sports Utility Vehicle) BAIC X55-II.

BAIC Indonesia adalah hasil kerja sama Beijing Automotive Group Co. Ltd dengan PT JIO Distribusi Indonesia (JDI). Adapun Bamsoet, merupakan salah satu pemegang saham di JDI.

Baca Juga: Strategi Pertamina Menjaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Beijing Automotive Group merupakan BUMN China yang berdiri pada 1958. Saat ini menjadi produsen otomotif terbesar kelima di China. Beijing Automotive Group memiliki saham di Mercedez Benz, begitupun sebaliknya.

Bamsoet menilai, kehadiran jip BAIC yang memiliki teknologi modern namun dengan harga lebih terjangkau, akan mengubah peta persaingan otomotif Indonesia. Untuk dua produk yang mulai dipasarkan, harga on the road BAIC BJ-40 Plus sekitar Rp 800 juta, sedangkan BAIC X55-II di kisaran Rp 500 jutaan.

BAIC BJ-40 Plus merupakan SUV 4X4 dengan tampilan macho yang mirip Jeep Wrangler. Interiornya dilengkapi layar LCD 12,3 inci dan layar panel instrumen 10 inci. Memiliki mesin bensin 4-silinder 2.000 cc turbocharged, transmisi 8-percepatan dan sistem penggerak penggerak empat roda. Tenaga yang dihasilkan 221 Hp dan torsi 380 Nm.

Baca Juga: Kopi Kenangan Bantu Peremajaan SDN 5 Bojong Garut

Sedangkan BAIC X55-II, merupakan SUV medium penggerak roda depan (FWD) dengan mesin MAGIC-CORE, 4-silinder, 16 katup, 1.500 cc DOHC Turbocharger. Tenaganya mencapai 175 Hp dan torsi 300 Nm.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Akselerasi dari diam ke 100 kilometer per jam bisa diraih dalam 7 detik. Memiliki tampilan klimis dan modern seperti crossover kekinian yang dilengkapi transmisi 7-Percepatan Double Clutch (7-Speed DCT)," kata Bamsoet saat menghadiri soft launching BAIC Indonesia sekaligus Dealers Signing Ceremony di JHL Auto, Tangerang, Selasa, 14 Mei 2024.

Hadir antara lain, Founder JDI Jerry Hermawan Lo, Vice General Manager of Beijing Automotive Group Co.Ltd and Chairman of BAIC Motor Corporation Ltd Chen Wei, CEO JDI Jonathan Salim, COO JDI Dhany Yahya, dan CEO Prestige Motorsport Rudy Salim dan Arie Marsudiyanto.

Bamsoet menuturkan, Indonesia merupakan pasar yang seksi bagi otomotif internasional. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga dengan baik, serta pertumbuhan kelas menengah yang terus meningkat. Per tahun 2020 saja, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 52 juta jiwa, serta kelompok calon kelas menengah mencapai 115 juta jiwa.

"Tidak hanya sekadar menjual kendaraan, kita harapkan para produsen otomotif dari negara manapun yang memasarkan kendaraannya di Indonesia juga bisa membangun pabrik untuk memproduksi kendaraannya disini. Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan juga perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia," kata dia. (*)