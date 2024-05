Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan Indonesia dapat segera diterima sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Kepala negara mengklaim keanggotaan OECD akan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Karena ini organisasi untuk negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.

Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap melewatkan kesempatan untuk menjadi negara maju. “Memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi Negara maju,” ujarnya.

Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, Rabu, 20 Februari 2024. Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak tahun 2007 lalu. Usai diskusi mengenai aksesi, Indonesia harus merancang peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 38 negara anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu.

Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap ini hanya Argentina.

"OECD tentu bukan suatu yang gampang karena ada 38 negara anggota, dan 38 negara menyetujui Indonesia masuk OECD," kata Airlangga dalam Seminar ekonomi yang diselenggarakan di Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Mei 2024.



