Bamsoet Apresiasi Penyelenggaraan IMI X IOF Challenge 2024 di Kebumen

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan IMI X IOF Challenge 2024, di Sirkuit Purangga Park, Kebumen, Jawa Tengah, pada 10-12 Mei 2024.

IMI X IOF Challenge 2024 menjadi wujud komitmen IMI bersama Indonesia Off Road Federation (IOF) dalam memajukan off road di Indonesia. Penyelenggara turut memberikan bantuan sosial kepada warga yang berada di sekitar sirkuit agar masyarakat turut merasakan manfaat dari IMI X IOF Challenge 2024.

"Event off road harus kian semarak. Baik itu yang digelar oleh IMI maupun IOF, atau juga oleh keduanya. Kolaborasi IMI dengan IOF tidak boleh berhenti hanya disini. Harus diperbanyak dan ditingkatkan di berbagai event off road di berbagai daerah lainnya," ujar Bamsoet, Senin, 13 Mei 2024.

Bamsoet menjelaskan, event IMI X IOF Challenge 2024 mempertandingkan dua kategori yakni IMI Adventure Off Road Non Winching yang terdiri dari kelas G1, G2, G3, dan G4 dan IOF Adventure Off Road Winching yang terbagi dalam kelas Adventure Off Road Individual Winching (Kelas FFA) dan Adventure Off Road Team Winching (beregu).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum IOF, Sam Budigusdian mengatakan, selain menjadi ajang bapal, IMI X IOF Challenge 2024 juga menjadi tempat berkumpulnya para pencinta off road yang berada di Indonesia.

Baca Juga: Pensiunan Guru Nasabah Mekaar berhasil Kembangkan Usaha

"Para penggiat off road di seluruh Indonesia, baik IMI maupun IOF dan para volunteer, pada setiap ada bencana kita juga akan sama-sama bahu-membahu turun membantu sesama untuk membantu melakukan penyelamatan dan pertolongan," kata Sam. (*)