ITS Buka Layanan Pengaduan Penerima KIP Kuliah Tidak Tepat Sasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Direktorat Kementerian Mahasiswa atau DITMAWA membuka layanan pengaduan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Pembukaan layanan itu untuk menyikapi adanya laporan pemberian bantuan program pendidikan yang tidak tepat sasaran.

Ketua Subbagian (Kasubag) Layanan Mahasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa ITS, Friana Ekawati menjelaskan, formulir daring yang dapat diakses lewat laman Instagram Ditmawa akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan kebenarannya. “Kami juga akan menjamin data pelapor tetap anonim selama penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya dilansir laman ITS pada Sabtu, 11 Mei 2024.

Merespons isu penerima KIP Kuliah yang bergaya hedon, Friana mengungkap bahwa verifikasi penerima KIP Kuliah telah mengikuti arahan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No 13 Tahun 2023 dan Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2023.

“Verifikasi KIP-K berupa harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Mahasiswa (DTKS), memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan bukti gaji orang tua yang valid,” katanya.

Apabila ditemukan data yang meragukan, lanjut dia, maka pihak kampus akan melakukan inspeksi terkait kesesuaian data yang tertera di ajuan beasiswa KIP-K dan Sistem Pendataan Mahasiswa Baru (SIPMABA) ITS. Data berupa level uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa yang telah disetujui oleh kepala departemen akan dibandingkan dengan berkas yang diunggah mahasiswa di laman KIP-K.

Untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh, PTN yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur ini akan memberlakukan panggilan tatap muka. Selain itu, ITS juga melakukan pemeriksaan secara berkala setiap semester terkait data penerima beasiswa.

Bagi mahasiswa yang terdata tidak mampu pada awal pendaftaran dan kini dinilai telah cukup mampu secara finansial, maka akan dilakukan pemanggilan mahasiswa dan validasi ulang keadaan ekonominya. “Bila terbukti telah mampu, maka mahasiswa tersebut diberikan pilihan untuk menggugurkan beasiswa tersebut atau ditanggalkan kesertaan beasiswanya oleh ITS,” kata Frina.

Data Penerima KIP Kuliah di ITS

Adapun pada tahun lalu, sebanyak 459 mahasiswa ITS tercatat sebagai penerima KIP Kuliah Skema 1 dan 348 mahasiswa lainnya tercatat penerima KIP-K Skema 2. Total penerima beasiswa KIP-K pada 2019 hingga 2024 mencatatkan angka 3.689 mahasiswa. Sedangkan, pada 2024, kuota pembiayaan KIP-K telah mencapai 1050 mahasiswa.

Friana menjelaskan, selain beasiswa KIP-K, terdapat berbagai beasiswa lainnya yang terbuka bagi mahasiswa ITS kurang mampu secara finansial. Ia juga berharap, para mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa agar dapat menggunakan dana yang diterima dengan sebaik mungkin, “Pada akhirnya, kebijaksanaan tersebut kembali pada kesadaran diri masing-masing mahasiswa.”

