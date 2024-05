iF Design Award Menunjuk Mitsubishi Xforce dan Triton Sebagai Produk Dengan Desain Terbaik di Tahun 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Mitsubishi Xforce dan All New Mitsubishi Triton menyabet penghargaan bergengsi untuk kategori Product Design Discipline dari iF Design Award 2024.

Adapun iF Design Award merupakan salah satu penghargaan desain paling bergensi di dunia yang diselenggarakan oleh iF International Forum Design GmbH yang berbasis di Hannover, Jerman. Pada iF Design Award 2024, sekitar 11.000 karya telah dikirimkan dari 72 negara dan dinilai oleh juri yang terdiri dari 132 pakar desain internasional berdasarkan lima kriteria, yakni ide, bentuk, fungsi, diferensiasi, dan dampak.

Baca Juga: KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

"Kami benar-benar merasa terhormat menerima salah satu penghargaan desain paling terkemuka di dunia untuk dua model baru yang kami luncurkan pada tahun fiskal ini," kata Division General Manager of Design Mitsubishi Motors Seiji Watanabe.

Mitsubishi Xforce mengusung konsep desain Silky dan Solid, dengan bodi bagian atas mengekspresikan kelembutan yang lapang. Sementara, bodi bagian bawahnya mengadopsi proporsi yang kokoh dan bertenaga, menciptakan SUV yang stylish, kokoh, dan autentuk.

Masuk ke bagian kabin, terdapat panel meter yang mudah dibaca dan head unit tengah yang mudah dioperasikan dan diintegrasikan ke dalam panel berbentuk monolit untuk mengekspresikan fungsionalitas dan nuansa canggih.

Baca Juga: Mitsubishi Motors Hadirkan Diskon Untuk Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Paska Mudik Lebaran

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mitsubishi Triton mengusung konsep desain Beast Mode, yang mengartikan double cabin ini dirancang untuk mengekspresikan ketangguhan dan kekuatan yang diharapkan dari sebuah pikap. Bagian depannya terdapat grille dan sepatbor tiga dimensi, dari sisi hingga belakang terlihat bak yang cukup besar.

Sementara itu, di bagian dalam terdapat panel instrumen horizontal yang memudahkan pengemudi melihat perubahan postur kendaraan saat berkendara. Roda kemudinya dirancang dengan fokus pada kenyamanan dan kekokohan cengkeraman.

Pilihan Editor: Promo Suku Cadang Mitsubishi Maret 2024, Oli Mesin Diskon 10 Persen

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto

(*)