Penjelasan Gerindra soal Kunjungan Prabowo ke Cina: Undangan yang Tertunda karena Pilpres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan ihwal kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Cina. Dia menyebut, kunjungan itu sebenarnya memenuhi undangan Kementerian Pertahanan Cina yang sudah dikirimkan sebelum Pilpres.

"Kunjungan rangkaian ke Cina, Jepang, dan Kuala Lumpur adalah undangan dari Kemenhan masing-masing yang agak tertunda karena Pilpres," ujar Dasco saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 2 April 2024.

Undangan itu belum dapat dipenuhi saat Pilpres karena Prabowo masih fokus dalam kegiatan kampanye. Setelah Pilpres usai, Prabowo baru bisa memenuhi undangan Kementerian Pertahanan Cina.

Dasco menjelaskan, awalnya Prabowo hanya akan memenuhi undangan Kementerian Pertahanan Cina. Namun, sebelum berangkat ke Cina, Presiden Xi Jinping mengundang Prabowo untuk bertemu dengan dirinya.

"Pada saat sudah mau berangkat (ke Cina), Pak Prabowo diberi tahu bahwa Presiden Xi Jinping juga mengundang bertemu," kata dia.

Baca Juga: Franz Magnis Soroti 5 Pelanggaran Etika dalam Pilpres 2024 di Sidang MK

Dasco menegaskan, kunjungan Prabowo ke Cina merupakan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan bukan sebagai presiden terpilih. Dia juga menyebut, Prabowo tidak bisa menolak undangan Presiden Xi Jinping.

"Jadi itu rangkaian dalam acara Kementerian Pertahanan Cina dan Indonesia, tapi kemudian Presiden Xi Jinping kemudian mengundang. Tentunya Pak Prabowo tidak dalam kapasitas untuk menolak," ucap Dasco.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dan Xi bertemu di the Great Hall of the People in Beijing, Senin, 1 April 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam keterangan tertulis, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan dan undangan untuknya. Eks Pangkostrad itu juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan ini, Prabowo juga berharap dapat terus mengimplementasikan secara progresif terkait rencana aksi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok," kata keterangan yang sama.

Sementara, Xi menyampaikan selamat kepada Prabowo atas kemenangan dia di Pilpres 2024. Pemipin Partai Komunis Cina itu mengingatkan bahwa selama 10 tahun kerja sama dengan Jokowi, kerja sama kedua negara maju dengan pesat.

Xi memberi contoh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai kerja sama berkualitas tinggi kedua negara. "Hubungan Tiongkok-Indonesia sudah memasuki tahap baru pembentukan komunitas senasib sepenanggungan," tulis keterangan Kedutaan Besar Cina di Jakarta yang diterima Tempo pada Senin malam, 1 April 2024.

Selain bertemu Xi Jinping, Prabowo dijadwalkan menemui sejumlah pejabat tinggi negara di Cina. Pada Selasa 2, April 2024, Prabowo akan bertemu Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun.

YOHANES MAHARSO | DANIEL A. FAJRI



Pilihan Editor: Prabowo dan Xi Jinping Ingin Pererat Kemitraan Strategis RI-Cina