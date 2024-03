Jejak Politik Surya Paloh: Dua Kali Pilpres Usung Jokowi, Pemilu 2024 Capreskan Anies baswedan Ucapkan Selamat Prabowo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh telah terlibat dalam tiga kali Pemilihan Presiden (Pilpres), yakni 2014, 2019, dan 2024. Namun, ada yang berbeda di antara ketiganya. Berikut jejak politik Surya Paloh.

Pilpres 2014 dan 2019 Merapat ke Jokowi

Surya Paloh menjelaskan alasan partainya mau mendukung Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Surya Paloh, hal itu lantaran partainya memiliki kesamaan visi dan tujuan dengan Jokowi, seperti salah satunya tentang konsep revolusi mental.

"Pikiran, gerakan perubahan, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kami, senapas sebangun, sejalan," ujar Surya Paloh dalam pidatonya di Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Ahad, 16 Juli 2023

Surya Paloh menyebut NasDem mau memberikan dukungan yang totalitas kepada Jokowi karena mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama dengan mantan Wali Kota Solo itu. Surya Paloh menyebut pada saat itu logika partainya yakin progres perjalanan kemajuan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang diharapkan.

Menurut Surya Paloh, Indonesia merupakan negara kaya dan menjadi memiliki luas negara sangat besar, jumlah penduduk yang banyak, hingga konstruk struktur tanah yang subur. Namun dengan semua potensi tersebut, Indonesia masih belum dapat menjadi negara maju karena tidak adanya revolusi mental. Oleh karena itu, ketika Jokowi muncul dengan gagasan tersebut, Surya Paloh tak ragu memberikan semua dukungannya.

Pada Pilpres 2029, Surya Paloh tak segan menuturkan akan memberikan dukungan total pada pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Ia bahkan mengatakan bahwa calon presiden lebih penting daripada calon legislatif.

"Jadi, kalau masih ada partai politik yang menyatakan 'yang kita pentingkan itu adalah calon legislatifnya, calon Presidennya nomor 2'. Nah kita berbeda," kata Paloh saat memberikan pengarahan internal kepada calon legislatif NasDem DPRD Kabupaten Bungo dan Tebo, Jambi, Sabtu, 2 Maret 2019. "Kita katakan di NasDem justru calon presidennya lebih penting daripada calon legislatif."

Alasannya, Surya Paloh menuturkan, sistem konstitusi di negara ini menganut presidensial, yaitu presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka, kata dia, seluruh persoalan kehidupan kebangsaan Indonesia amat sangat bertumpu pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh seorang presiden.

Ia pun mengatakan Indonesia masih memerlukan upaya restorasi dan penguatan dalam seluruh aspek kehidupan kebangsaan. Seperti dalam komitmen dan visi-misi NasDem."Yang bisa kita upayakan tawaran untuk diterima dan akhirnya menjadi policy dan kebijakan dari pemerintahan," ujar Paloh. "Dan kita percaya, orang yang tepat untuk melaksanakan itu adalah Joko Widodo."

Pilpres 2024 Mengusung Anies Baswedan

Surya Paloh mengungkapkan alasan kenapa partainya memilih mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Dia mengaku telah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan telah meminta saran dari berbagai pihak untuk menentukan capres pada Pilpres 2024.

"Dari tiga nama yang kita usulkan dalam rakernas lalu akan dipilih menjadi satu. Nama ini mungkin tidak sempurna tapi dalam sistem demokrasi yang kita miliki, keputusan ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras untuk memimpin negeri ini," ujar Surya Paloh, usai Deklarasi Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Partai NasDem tetap menjaring nama-nama anak bangsa yang memiliki niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara meskipun dari partai politik lain.

"Yang dipilih NasDem adalah yang terbaik dari yang terbaik dan untuk itulah saya memilih Anies Baswedan. Untuk mengubah karakter bangsa dan membawa perbaikan bagi Indonesia," kata Surya Paloh.

Menurut dia, Anies merupakan salah satu calon yang terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best," kata Surya Paloh, menambahkan.

