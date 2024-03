Erick Thohir Apresiasi Pertamina yang Raih 8 Penghargaan BCOMSS 2024

Iklan

INFO NASIONAL – Pertamina meraih delapan penghargaan termasuk "Best of The Best Sustainability" yang menjadi penghargaan tertinggi pada ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang digelar Kementerian BUMN.

Penghargaan diberikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, kepada Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, Erry Sugiharto, Vice President Corporate Communications Pertamina, Fadjar Djoko Santoso dan Vice President CSR & SMEPP Pertamina, Fajriyah Usman.

Erick Thohir memberikan apresiasi pada BUMN sekaligus mendorong BUMN untuk terus berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi dengan melakukan check and balance dalam keterbukaan informasi. Implementasi program CSR yang tepat sasaran, menjaga lingkungan dan pendampingan dari BUMN terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus BUMN.

“Kita terus bertansformasi, jangan berpuas diri dengan hasil hari ini, percepatan harus terjadi karena tantangan sangat kompleks ke depan,” ujar Erick, Kamis, 7 Maret 2024.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga turut mengapresiasi Pertamina yang menyabet banyak penghargaan pada ajang ini. “BCOMSS ini salah satu yang mendominasi adalah Pertamina karena program (sustainability) nya sistematis dan terstruktur, ini membuktikan jika dikerjakan dengan serius pasti semuanya bisa bergerak,” jelasnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko mengatakan, Pertamina sebagai BUMN harus bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi nasional khususunya di bidang energi. Ia menambahkan, program TJSL Pertamina juga disusun untuk memberi dampak yang luas bagi kemandirian ekonomi dan energi di Indonesia.

Saat ini Pertamina fokus menjalankan program desa energi berdikari yang merupakan salah satu unggulan dari program TJSL Pertamina. Hingga akhir 2023, sudah ada 85 program yang berjalan di seluruh Indonesia dan telah mereduksi emisi karbon hingga lebih dari 700 ribu ton CO2, dengan lebih dari 300 ribu penerima manfaat.

"Pertamina kembali memperoleh Best of The Best Sustainability. Hal ini mencerminkan bahwa program TJSL dan komunikasi Pertamina terus meningkat dan memiliki dampak yang diterima oleh masyarakat,” kata Fadjar.

BCOMSS 2024 merupakan ajang dari Kementerian BUMN untuk mengapresiasi kinerja Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) berkelanjutan dari seluruh korporasi BUMN serta anak perusahaan BUMN.

Ajang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa program komunikasi dan TJSL tiap BUMN harus selaras dengan komitmen Kementerian BUMN, sehingga setiap BUMN mampu terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Adapun delapan penghargaan yang Pertamina raih antara lain Kategori Sustainability sebagai Best of The Best Sustainability, kategori Community Involvement & Development (CID) Lingkungan memenangkan GOLD Winner, kategori TJSL Agent of The Year memenangkan GOLD Winner, Kategori Communication Best CEO of Communication jatuh kepada Nicke Widyawati, Corporate Secretary of the Year jatuh kepada Brahmantya S. Poerwadi, Favorite Corporate Communication jatuh kepada Fadjar Djoko Santoso, kategori Stakeholder Management menyabet Juara Ketiga dan terakhir, menjadi Top Contributor BUMN For Communication.(*)