Menteri PANRB: IKD Kunci Utama Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

Menteri PANRB ini berharap kepada Dirjen Dukcapil dan para Kepala Dinas Dukcapil terus menggalakkan aktivasi IKD, minimal bagi seluruh ASN kementerian/lembaga dan pemda di seluruh Indonesia. "Targetnya selesai di bulan Mei 2024 agar dapat mendukung layanan digital aparatur negara sesuai Perpres No. 82/2023."

Menteri Anas juga menyinggung IKD sebagai kunci pada Single Sign On (SSO) yang disebutnya sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua regulasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Ke depan prosesnya tentu lebih simpel, cepat, dan mudah. Tidak perlu fotokopi KTP lagi untuk mengakses layanan, dan tentunya dengan IKD keamanan data pribadi lebih terjamin. Satu kali isi data bisa untuk berbagai layanan," ujar Anas.

Anas menyebutkan, pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif dapat mempercepat Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap, dan mengakselerasi menuju Indonesia Maju. Dalam periode 2016-2045, diproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7% per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036, dan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045," tutur Menteri Azwar Anas.(*)