Lonjakan Suara PSI Tidak Wajar, PPP: Operasi Sayang Anak Lagi

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) mencermati lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia yang janggal. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, mengancam bakal membongkar anomali penambahan suara PSI yang tidak wajar dalam hak angket, pada pekan ini.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulis Romy dikutip dari akun Instagram pribadinya @romahurmuziy, Minggu, 3 Maret 2024.

Beberapa lembaga survei, kata Romy, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak masuk akal. Sebab, berdasar perhitungan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), perolehan suara PSI mencapai 50 persen.

Suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu kini mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data di 540.231 dari 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen. Adapun perolehan suara PSI berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei berada di bawah 3 persen.

“Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS,” tuturnya.

Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.

Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan bahwa tidak hanya PSI dan Partai Gelora yang mengalami peningkatan suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami hal yang sama.

Kenaikan suara PSI yang oleh sebagian politikus dianggap sebagai tidak masuk akal, menurut Saiful, kemungkinan karena data yang masuk lewat Sirekap belum proporsional. “Kalau sudah proporsional akan kembali normal kalau tidak ada intervensi,” ujarnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Network for Democracy and Electoral Integrity/Netgrit), Hadar Nafis Gumay, perlu dibandingkan antara angka dan foto-foto C hasil yang ada dengan digitasi data untuk membongkar anomali suara PSI.

“Parpol peserta pemilu seharusnya bisa melakukan dan Bawaslu yang punya foto C Hasil atau Salinan C Hasil. Kami belum bisa analisa, karena kami belum punya banyak C Hasil DPR,” ujar Hadar yang merupakan eks Komisioner KPU ini.

Adapun pada sore ini, Minggu, pukul 14.00 WIB, perolehan PSI bertambah menjadi 2.403.258 suara. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.734 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 65,81 persen.

