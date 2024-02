Relawan Ganjar-Mahfud Kampanye Anti KKN di Time Squares New York

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud mengkampanyekan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme di Time Squares, New York, Amerika Serikat. Pesan anti KKN itu disampaikan melalui pemutaran animasi di billboard elektronik.

Animasi itu diputar selama dua hari berturut-turut. “Yang kami lakukan kali ini adalah untuk mengapresiasi keluarga Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang telah mempraktekkan anti KKN dalam kehidupan mereka,” kata pengacara muda lulusan Cornell University Rifqi Mufid Riansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Para relawan Gajar-Mahfud dari New York dan New Jersey pertama kali mendeklarasi dukungan serentak bersama para relawan di 12 negara bagian di Amerika Serikat pada Mei 2023. Konsolidasi USA for Ganjar Pranowo, sekarang menjadi USA for Ganjar-Mahfud, telah bekerja sejak tiga tahun lalu, tepatnya November 2020 dan saat ini telah berada di lebih dari 40 kota di Negeri Paman Sam.

Rifqi, yang menjabat Ketua Direktorat Saksi dan Advokasi Hukum tim Pemenangan Luar Negeri Amerika Serikat Ganjar-Mahfud mengatakan pihaknya bekerja seadanya dengan kekuatan sendiri.

“Berdoa dan berikhtiar, serta berharap kehidupan demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih maju karena tanpa demokrasi negara tidak akan pernah berkembang,” ujar Rifqi.

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 serentak di dalam negeri diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri diselenggarakan berbeda.

Pemilihan Umum Luar Negeri 2024 di wilayah Amerika Serikat akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2024 dan untuk wilayah Washington, D.C., Maryland, dan Virginia (DMV) akan dilaksanakan di Wisma Indonesia, 2700 Tilden Street NW, Washington, D.C. 20008.

