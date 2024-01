Setelah Jokowi Pensiun, Presiden Samia Berharap Jokowi Jadi Turis ke Tanzania

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Tanzania Samia Suluhu mengharapkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dapat mengunjungi negaranya sebagai turis setelah kepala negara tersebut pensiun. Samia merekomendasikan Jokowi datang langsung tempat-tempat wisata di Tanzania.

“Saya akan sangat senang untuk menyambut bapak,” kata Samia dalam keterangan pers bersama Jokowi di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 25 Januari 2024. Jokowi merespons ajakan itu dengan tersenyum.

Jokowi dan Samia melakukan pertemuan bilateral dalam kunjungan pertama Presiden Tanzania ke Indonesia pada pagi ini. Lawatan Samia merupakan anjangsana balasan Jokowi ke Tanzania pada tahun lalu.

Dalam pertemuan di Istana Bogor disepakati lima Memorandum of Understanding di bidang kerja sama pertanian, sektor mineral, dan ekonomi biro serta maritim, peningkatan kapasitas diplomatik, dan promosi investasi serta fasilitasi.

Kedua pemimpin membahas beberapa hal seperti wacana pembentukan Preferential Trade Agreement, peningkatan kerja sama energi, pembangunan melalui revitalisasi Farmer's Agriculture and Rural Training Center, dan penjajakan intensif Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Tanzania Medicine and Medical Authority untuk percepatan registrasi produk farmasi.

Secara ekonomi, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Tanzania pada 2022 mencapai 339,5 juta Dolar AS (ekspor Indonesia ke Tanzania senilai 276 juta Dolar AS dan impor Indonesia dari Tanzania senilai 63,5 juta Dolar AS). Produk ekspor utama Indonesia ke Tanzania, antara lain adalah minyak sawit, kertas, dan tekstil.

Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Sudah beberapa kali kepala negara akan pulang ke Solo seandainya dia tidak lagi jadi presiden.

“Ya jadi rakyat biasa,” kata Jokowi usai mengunjungi pasar tradisional Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa, 2 Januari 2024.

