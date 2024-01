Polemik Penurunan Tayangan Videotron Anies Baswedan di Bekasi, Tanggapan Bawaslu hingga Aktivis 98

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Videotron bergambar Anies Baswedan yang terpasang di Bekasi diturunkan. Tayangan bergambar Anies itu sebelumnya terpampang di beberapa videotron yang ada di depan kawasan Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi.

Setelah tayangan Anies menghilang, 5 videotron yang terpacak di area Grand Metropolitan itu kini telah berganti tayangan video iklan yang lain.

Diketahui, Iklan kampanye Anies itu kini tidak lagi ditayangkan di videotron tersebut. Tak hanya di Bekasi, penayangan iklan kampanye Anies Baswedan di videotron LED depan Graha Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat juga sudah diturunkan. Hal itu disampaikan lewat akun media sosial X @olppproject, basis penggemar Anies Baswedan.

"LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15 sampai 21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut," kata akun X Olppaemi Project @olpproject, Senin, 15 Januari 2024.

Inisiator Olppaemi Project, Dyno (nama samaran) mengaku bingung mengapa video yang dikonsep ala idola K-Pop itu diturunkan.

Menurut dia, alasan diturunkannya masih belum jelas.Untuk LED Jakarta dan Bekasi entah kenapa di-takedown tanpa alasan yang jelas.

Olppaemi Project merupakan pendukung Anies yang anggotanya disebut dengan nama Humanies. Mereka adalah para K-popers yang mendukung Anies dalam Pilpres 2024 ini.

Melalui pernyataan resmi di Twitter/X pada hari ini, Selasa, 16 Januari 2024, admin dengan pengikut dua puluh ribu pengguna itu menyampaikan bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan. "Hello, this is Olppaemi Project. Menanggapi banyaknya pertanyaan perihal videotron, saat ini kami masih dalam tahap diskusi internal bersama dengan pihak terkait. Salah satunya, berkoordinasi dengan pihak advertiser," tulis @olpproject yang membuka fundraising untuk memberikan dukungan berupa videotron dan foodtruck kepada Anies.

