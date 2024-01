Debat Capres Malam Ini Hadirkan 11 Panelis, Berikut Profil Panelis dari UGM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebelas panelis sebagai penyusun pertanyaan Debat Capres untuk Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan di Gedung Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, malam ini.

Di antara kesebelas panelis tersebut, salah satunya adalah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana. Berikut profilnya:

Dilansir dari acadstaff.ugm, I Made Andi Arsana adalah dosen dan peneliti di Departemen Geodesi, UGM. Ia memperoleh gelar PhD dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong dengan Australian Leadership Awards (ALA). Ia juga dianugerahi Alison Sudradjat Award karena menjadi salah satu dari 4 penerima penghargaan ALA teratas.

Sebelumnya, Andi memperoleh gelar master dari University of New South Wales, Australia, dengan fokus bidang penentuan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste. Ia juga merupakan alumnus UN-Nippon Foundation Fellowship, sebuah program penelitian dan magang yang diselenggarakan oleh Divisi PBB untuk Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS).

Sejauh ini, ia telah menerbitkan sekitar 230 karya di bidang aspek geospasial kelautan dan hukum laut dalam bentuk artikel jurnal, buku, prosiding konferensi, dan artikel ilmiah populer baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ia telah menerima berbagai penghargaan dari Australia, Perancis, Jerman, Belanda, dan Indonesia.

Pada 2017, ia memberikan pemaparan pada salah satu sesi bersamaan dengan Sidang Umum PBB 2017 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Saat ini, Andi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada.

Selain Andi, debat capres 2 ini juga menghadirkan dosen, peneliti, dan ahli lainnya. Berikut 10 penelis lainnya:

Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia. Curie Maharani Savitri, Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. lan Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Irine Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI (Purn) Marsetio, KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Philips J. Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS R. Widya Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran.

MICHELLE GABRIELA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

