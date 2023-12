Bamsoet Terima Penghargaan Personal Pengguna Media Sosial Terbaik

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo menerima penghargaan Juara I IDIA Award 2023 kategori Personal Pengguna Media Sosial Youtube dan Instagram Terbaik. Selain menerima penghargaan personal, Bamsoet juga menerima penghargaan untuk lembaga MPR RI yang berhasil mendapatkan penghargaan Juara III IDIA Award 2023 kategori Pengguna Aplikasi Terbaik tingkat Lembaga Negara RI.

"Penghargaan yang diterima oleh saya pribadi maupun lembaga MPR RI, menjadi cambuk bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dalam melayani rakyat. Khususnya dalam memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial, dalam menjalankan tugas konstitusi baik dalam penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun menjaga kondisi suhu kebangsaan tetap sejuk dan damai. Sekaligus menjadikan platform media digital sebagai sarana untuk menebar pesan-pesan kebangsaan, dan merajut kebersamaan dalam keberagaman," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.

Selain Bamsoet dan MPR RI, penerima penghargaan lainnya yakni Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang meraih Juara Umum IDIA Awards 2023 Tingkat Kementerian, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai Juara Umum Tingkat Lembaga, Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara Umum di tingkat provinsi diraih DKI Jakarta, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai Juara Umum Kategori Personal Lembaga Negara, serta Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Juara Umum Kategori Menteri Teraktif di Media Sosial.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IDIA Awards 2023 merupakan penghargaan digital bergengsi yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, diselenggarakan oleh Indonesia Digital Inisiative Award (IDIA). Sebagai bentuk apresiasi atas transparansi dan implementasi inovasi digital kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi.

"Penentuan pemenangnya melalui proses panjang dan dilakukan secara berjenjang oleh tim riset IDIA, para pakar media digital, dan dewan juri sejak Juni hingga akhir Agustus 2023. Elemen utama yang diteliti dan dinilai antara lain terkait desain, aspek program, konten, dan pengalaman pengguna untuk Kategori Website dan Aplikasi, serta brand image, konten dan aktivitas untuk Kategori Media Sosial," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Doktor UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui ajang ini, selain memberikan apresiasi berupa penghargaan, IDIA juga memberikan sejumlah catatan untuk mendorong inovasi lebih lanjut bagi kementerian/lembaga dalam meningkatkan transformasi digitalisasi. Masukan tersebut antara lain perlunya kelengkapan fitur feedback yang langsung menghubungkan pengguna dengan admin aplikasi sehingga dampaknya bagi pengguna bisa diukur; informasi kegiatan/kebijakan/program yang kurang beragam serta tampilan web yang masih monoton.

"MPR RI memiliki komitmen kuat untuk menyikapi era digitalisasi dengan arif dan bijaksana. Berbagai fenomena tren digitalisasi yang mengemuka sebagai entitas baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bermuara semangat persatuan dan kesatuan," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Bamsoet juga menerima sejumlah penghargaan antara lain Adhi Karya Award (1995), Top Eksekutif Indonesia (1996), PWI News Maker Award (2010), The Best & The Next Legislator Award (2014), 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik dari Polaris Data and Story Lab (2018), Anugerah Pers Jawa Tengah dari Suara Merdeka Network (2018), Best Communicators dari majalah PR Indonesia (2018), Golden Democracy Award (2018).

Ada pula penghargaan The Best and The Next Legislator Award dari Berlian Organizer (2019), Parliament of The Year dari Teropong Senayan (2019), Best Parliamentarians dari Obsession Media Group (2019), IJTI Jawa Tengah Award dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (2019), Democracy Award dari Moeslim Choice Media Networks (2019), Indonesia Digital Initiative Awards dari Diksi Digital Indonesia, Maven Digital Asia dan Circle Communication (2019), Parliament of The Year 2020 dari Teropong Senayan (2020), serta Rising Star of Democracy dari Teropong Senayan (2020).

Bamsoet juga memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Yakni sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua MPR Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 judul buku (2023), Ketua DPR sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan (2023), Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak (2023), Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020), Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020) serta Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak (2019), Best Institution Leader dalam ajang Obsession Award 2020, Golden Democracy Award 2020, Inspiring Leader of Politician Award 2020, Parliament of The Year Award 2021, Best Data and AI Governance (DG Awards) sektor Legislatif, dari Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) 2022 dan 2023, Pimpinan Lembaga Peduli Konstitusi Wartawan Parlemen Award 2023, Automotive Lifetime Achievement dari International Stuntman 2023 dan Panghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI 2023.(*)