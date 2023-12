Profil Ajudan Prabowo Mayor Teddy Indra Wijaya, Punya Penghargaan dari Pasukan Elite Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota TNI Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi perbincangan karena tertangkap kamera berada di barisan pendukung Prabowo Subianto saat debat capres di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023 lalu.

Teddy terlihat duduk persis di belakang pasangan calon Prabowo-Gibran. Bukan hanya itu, seragam yang digunakannya pun selaras dengan para pendukung capres-cawapres nomor urut 2 itu yakni berwarna biru.

Peneliti Saiful Mujani pun ikut mengomentari peristiwa itu melalui akun media sosial X pribadinya @saiful_mujani. "mayor teddy indra wijaya (TNI aktif, dilingkari) jadi anggota tim sukses 02? bukan melanggar uu itu?," cuit Saiful yang disertai foto Teddy yang dilingkari.

Siapakah Mayor Teddy?

Dilansir dari dari situs tniad.mil.id, Teddy merupakan salah satu prajurit terbaik TNI AD yang pernah mendapat penghargaan bergengsi dari pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat.

Prajurit dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger pada 2020. Penghargaan ini diberikan kepada militer angkatan darat terpilih setelah mengikuti sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger ke-75.

Setiap prajurit harus melewati tes selama 5 bulan penuh meliputi kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test yang diuji dalam tahap RAP Week, serta penilaian Leadership in Patrol, Peer evaluation.

Teddy meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 perwira siswa (171 perwira Amerika dan 14 perwira asing).

Penghargaan yang diperoleh Teddy ini pun tidak banyak dimiliki oleh para anggota TNI. Perwira TNI AD yang berhasil lulus Ranger School diantaranya Jenderal TNI Purn SBY, Letjen TNI Purn Hotmangaraja Panjaitan, Letjen TNI Purn Nugroho Widyatomo, Letjen TNI Purn Syaiful Rizal, serta beberapa perwira muda yang menjadi generasi penerus.

Teddy merupakan lulusan akademi militer pada 2011. Di awal karirnya ia menjadi perwira pertama Korps Baret Merah. Ia pun pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Dan kini Teddy bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Penjelasan TNI soal Teddy Ikut di Barisan Pendukung Prabowo-Gibran

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan Mayor Teddy Indrawijaya tidak mewakili inistitusi saat berada di barisan tim sukses calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres pekan lalu.

"Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menteri Pertahanan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi," kata Julius saat dihubungi pada Senin, 18 Desember 2023.

Ketika ditanya bagaimana status Teddy di TNI saat mendampingi Prabowo dalam debat pekan lalu, Kapuspen Julius menegaskan kembali soal ajudan Menhan. Julius mengatakan akan berbeda jika Teddy atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye.

"Dan akan salah jika yang bersangkutan gunakan seragam militer saat itu," kata Julius.

