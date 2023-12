Mahfud Md Sebut ada 1250 Koruptor, 84 Persen dari Kalangan Sarjana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md membawakan orasi ilmiah di gelaran Sidang Terbuka Senat Wisuda Ke-40 Universitas Komputer Indonesia (Unikom), di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 9 Desember 2023.

Mahfud mengatakan dari 1.250 koruptor, ada 84 persen berasal dari kalangan sarjana. Koruptor ini, kata Mahfud, tidak intelek dan tak punya moralitas dan integritas untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat.

“Orang yang ilmunya dalam, pasti punya moral dan integritas. Karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak melakukan tindakan destruktif, kalau di pemerintahan, bersih dari korupsi dan intrik politik yang merugikan masyarakat dan bangsa,” kata Mahfud, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 Desember 2023.

Menurut calon wakil presiden nomor urut 3 ini, para lulusan sarjana wajib menjadi intelektual yang bermoral karena mendapat ijazah dan ilmu saja tidak cukup. Orang bisa jadi sarjana, tapi belum tentu intelektual. "Sarjana itu ijazah. Skill ada, tapi belum menggambarkan moralitas. Intelektual itu menggambarkan watak pendidikan bermoral," kata Mahfud.

Mahfud mengaku materi orasi ilmiahnya itu berisi konten akademik bukan orasi politik praktis elektoral. "Saya tegaskan ini orasi ilmiah, bukan orasi politik elektoral. Yang hadir di sini sudah punya pilihan sesuai hati nurani masing-masing," ujar Mahfud.

Kepada para wisudawan itu Mahfud meminta mereka tidak sekadar menjadi sarjana, tetapi komplit dengan intelektualitasnya. Punya tanggung jawab moral memajukan bangsa dan negara yang sesuai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Bukan hanya otak, tetapi watak,” kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung syarat untuk menuju Indonesia Emas pada 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi merata, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan demokrasi berkualitas.

Soal pertumbuhan ekonomi yang merata, kata Mahfud, pendapatan per kapita saat 2045 diharapkan sudah mencapai 23.300 dolar AS, sedangkan sekarang baru 4.600 dolar AS. Selain itu, angka partisipasi pendidikan nanti, 74 persen lulusan SMA masuk ke Perguruan Tinggi dengan mudah, sementara saat ini baru 11 sampai 13 persen. "Maka pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 6 persen menuju 2045," kata Mahfud.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mahfud menyebut soal pentingnya penegakan hukum. Kalau tidak, kata dia, negara mengalami disorientasi. Ketika dibiarkan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada negara.

“Ketika terus berlangsung, terjadilah disobedience, atau perlawanan. Maka akan berlanjut pada disintegrasi. Inilah urutannya hancurnya negara,” ujarnya.

Kata Mahfud, banyak negara hancur karena penegakan hukumnya bobrok. Saat terjadi ketidakadilan, menurut dia rakyat pasti melawan. Sementara itu, soal pemberantasan korupsi, indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 34 dari 100.

Menurut Mahfud korupsi masih berlangsung dari pusat hingga ke daerah di berbagai lembaga. "Pemberantasan korupsi itu jangan sampai main-main. Kalau penegakan hukum ditegakkan, 50 persen masalah selesai," kata dia.

Syarat selanjutnya, menurut Mahfud adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi harus benar, bukan transaksional dan jauh dari kata teror dan keputusan yang diambil harus terbuka.

"Dan terakhir, toleransi dijaga. Indonesia ini paling jamak dan plural. Jumlah suku 1.360. Agama semua dengan seluruh sekte dan alirannya ada. Bahasanya 762 bahasa daerah," kata Mahfud.

Pilihan Editor: Firli Bahuri Anggap Kasusnya dengan Syahrul Yasin Limpo Bentuk Serangan Balik Koruptor: Saya Tak Akan Mundur