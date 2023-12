Jokowi Senang Harga Cabai di NTT Lebih Rendah Dibandingkan di Jawa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi senang melihat harga cabai di Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergolong rendah dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Jokowi mengecek harga bahan pokok di wilayah tersebut dalam kunjungan kerjanya.

Jokowi menyampaikan bahwa sejumlah harga cabai yang ada di Pasar Danga tergolong bagus dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa.

“Saya senang cabai yang di Jawa sekarang harganya 80 (ribu rupiah) sampai 100 (ribu rupiah), di sini hanya Rp 50 ribu,” kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers dan Media Istana pada Selasa, 5 Desember 2023.

Laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia mencatat harga cabai yang kian melonjak. Per hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, harga cabai rawit merah tertinggi ada di Maluku yaitu Rp 143.750 per kilogram. Disusul Kalimantan Tengah yaitu Rp 123.750 per kilogram dan Sulawesi Utara Rp 124.400. Sementara DKI Jakarta yaitu Rp 116.500 per kilogram.

Sementara harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional per 5 Desember saat ini sebesar Rp 94.300 per kilogram. Angka ini naik 4,08 persen atau sebesar Rp 3.700 dibandingkan sehari sebelumnya.

Baca Juga: Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

Dalam kunjungannya di Pasar Danga, Presiden Jokowi juga menyebut harga bawang merah yang dijual di pasar tersebut juga tergolong lebih murah yakni dalam kisaran Rp15.000 per kilogram. Presiden menilai hal tersebut dikarenakan produksi kedua bahan pokok tersebut cukup baik di Kabupaten Nagekeo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Bawang merah juga di Jawa Rp 24 ribu, Rp26 ribu, di sini Rp15 ribu karena memang produksinya menurut saya baik, bawang merah ada ditanam di sini, cabai rawit juga ditanam di sini, jadi harganya baik,” katanya.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden juga turut membagikan sejumlah bantuan dan sembako kepada masyarakat dan pedagang yang ada di sana. Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do.



DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Jokowi Bagikan Bansos Beras dan BLT ke Penerima Baru di Nagekeo NTT