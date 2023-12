Bertemu Anwar Ibrahim, Prabowo Subianto ingin Hubungan RI - Malaysia terus Baik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Seri Perdana, Putrajaya pada Kamis, 30 November 2023. Salah satu kandidat Presiden RI untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 ini, berharap hubungan dengan Malaysia terus berjalan baik.

“Kami berdua selalu berkeyakinan bahwa hubungan persahabatan baik yang terjalin tidak hanya antara Prabowo dan Dato Seri Anwar saja, tetapi juga persahabatan baik antara Bangsa Indonesia dengan Malaysia,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 1 Desember 2023.

Dalam persamuhan tersebut, Prabowo mengaku membahas berbagai isu bilateral antar kedua negara. Prabowo tak mengelaborasi lebih lanjut isu yang mereka bahas namun mengatakan dirinya disambut dengan hangat dan langsung diajak makan siang bersama.

Anwar sebut hubungan dengan Indonesia selalu erat

Melalui akun resminya di media sosial X, Anwar Ibrahim mengatakan pertemuan dengan Prabowo sebagai sebuah “kunjungan kehormatan”. Pemimpin koalisi Pakatan Harapan itu menyebut hubungan kedua negara - yang kerap bersengketa di masa silam, selalu terjalin erat.

Anwar menjelaskan dalam pertemuan itu dirinya dan Ketua Umum Partai Gerindra itu berdiskusi berbagai isu terkait kepentingan bersama Malaysia dan Indonesia termasuk, hubungan bilateral di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Baca Juga: Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Bocornya Data Pemilih

“Semoga hubungan kedua negara serumpun ini terus terjalin erat dan utuh buat selamanya, Insya-Allah,” kata Anwar.

Prabowo dan Anwar sempat bertemu pada Mei lalu

Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim di sela-sela kegiatan The 16th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023 di Malaysia, pada Selasa, 23 Mei 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas isu-isu penting yang menjadi kepentingan bersama termasuk hubungan bilateral kedua negara.

Keduanya juga membahas sejumlah peluang kerja sama baru antara lain dalam bidang perdagangan digital, inisiasi hijau (Green Initiatives), makanan halal, serta industri makanan sehat.

Secara bilateral kerja sama ekspor utama Indonesia ke Malaysia di antaranya batu bara, minyak kelapa sawit, minyak petroleum, kokas petroleum, serta asam lemak monokarbosilat industri. Sementara, impor utama Indonesia dari Malaysia diantaranya minyak petroleum, hidrokarbon asiklik, polimer dari etilena, peralatan mesin, serta alkohol asiklik.

Untuk kerja sama pertahanan Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama antar industri pertahanan. Prabowo Subianto menyaksikan Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman pada acara The 16th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023 , Langkawi, Malaysia, 23 Mei 2023.

Pertama adalah PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan AIROD Sdn. Bhd. (AIROD) untuk memasarkan dan menjual pesawat N219 yang diproduksi oleh PTDI. Kedua adalah MoU PTDI dengan SME Aerospace Sdn. Bhd. (SMEA) untuk aerostruktur.

DANIEL A. FAJRI