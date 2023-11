Direktur Pegadaian Sabet CFO Award 2023

Iklan

INFO NASIONAL - Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha masuk dalam deretan 10 Most Popular CFO Award 2023. Penghargaan ini diberikan oleh The Iconomics berdasarkan hasil riset dan penilaian atas pencapaian kinerja keuangan baik yang berhasil dicapai oleh PT Pegadaian.

Ferdian menyampaikan rasa terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan. Menurut ferdian, penghargaan ini berhasil diraih berkat dukungan para Stakeholder dan seluruh Insan Pegadaian yang telah memberikan kontribusi luar biasa sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Baca Juga: CIMB Niaga Torehkan Prestasi Juara Umum ARA 2022

“Penghargaan ini akan memberi motivasi bagi saya dan juga seluruh Insan Pegadaian untuk bekerja lebih proaktif, adaptif, produktif dan inovatif demi mencapai kinerja keuangan yang berkilau bagi perusahaan dan dapat memberikan value kepada masyarakat luas,” ujar Ferdian.

Seperti diketahui hingga kuartal ketiga tahun 2023 kemarin Pegadaian mengukir kinerja positif. tercatat laba bersih perusahaan tumbuh sebesar 35,52% dari Rp 2,4 triliun menjadi 3,2 triliun. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 16,33% yoy dari Rp 69,4 triliun naik menjadi Rp 80,7 triliun.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Outstanding Loan (OSL) Gross yang merupakan komponen penyumbang terbesar untuk Aset tumbuh sebesar 17,28% yoy dari Rp 55,9 triliun menjadi Rp 65,6 triliun. Sementara itu, laba bersih tumbuh sebesar 35,52% dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 3,2 triliun.

Pertumbuhan kinerja Perusahaan turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 10,88% dari 21,2 juta nasabah di September 2022 menjadi 23,5 juta nasabah di September 2023 dan penyaluran pinjaman (omzet) pembiayaan tumbuh 14,81% dari Rp 130,6 triliun naik menjadi Rp 150 triliun.

Ferdian menambahkan, bahwa Pegadaian optimis dapat mewujudkan strategi dan aksi untuk pencapaian kinerja super exceed di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, selaras dengan visi baru Pegadaian sebagai The Leader of the gold ecosystem and accelerator of financial inclusion.(*)