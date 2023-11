Pj Bupati Banyuasin Dorong Bazar Murah Kendalikan Inflasi

Iklan

INFO NASIONAL - Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam (HSR) meninjau pelaksanaan bazar pasar murah di pasar Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III, Rabu, 15 November 2023. Selain sebagai upaya dalam mengendalikan laju inflasi di daerah, kegiatan pasar murah ini juga untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Pelaksanaan pasar murah ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sebagaimana arahan Bapak Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu,” kata HSR.

Pada saat membuka Bazar Pasar Murah Kabupaten Banyuasin, HSR menggarisbawahi tentang beberapa upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Targetnya tidak lain agar pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama keluarga pra sejahtera akan semakin meningkat.

“Pemerintah Pusat saat ini sangat concern terhadap pengendalian inflasi. Dalam arahan kepada seluruh Penjabat Gubernur dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang juga saya hadiri beberapa waktu lalu, Bapak Presiden kembali menekankan tentang pengendalian inflasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita perhatikan,” ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Diskoperindag melakukan beberapa intervensi untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Diantaranya dengan menggelar Pasar Murah yang bertujuan menstabilkan daya beli masyarakat sekaligus pemenuhan kebutuhan sehari-hari agar tetap dapat dikendalikan.

“Kedepan ada 10 titik pasar yang kita targetkan melakukan kegiatan bazar pasar murah, Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin,” tutur HSR.

Adapun harga yang ditawarkan di Pasar Murah kali ini, di antaranya harga bawang merah Rp20 per kg, cabai setan Rp 40 per kg, cabai merah Rp35 per kg.(*)