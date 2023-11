Prabowo Bilang Tak akan Pilih Kroni Jadi Menteri Bila Terpilih di Pilpres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memilih putra-putri terbaik bangsa untuk jajaran menteri bila kelak terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan tak akan memilih menteri berdasarkan kedekatan.

"Nggak boleh ada kroninya siapa, ini konco-nya siapa,” kata Prabowo dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 24 November 2023, yang juga ditayangkan secara virtual.

"Ini adalah keadaan di persimpangan jalan, to be or not to be. Kita kalau benar, memilih tim yang bagus. Sama seperti sepak bola, kita harus ambil pemain-pemain terbaik bangsa Indonesia, baru kita bisa juara,” kata Ketua Umum Gerindra tersebut.

Dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024, Prabowo diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Indonesia Maju mencakup, Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garuda, dan Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia. Ia didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus Putra Sulung Presiden Joko Widodo.

Prabowo sudah mencoba peruntungannya untuk menjadi calon presiden sebanyak dua kali pada 2014 dan 2019. Sementara pada 2009, ia sempat ikut kontestasi pilpres sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ketika sesi tanya jawab usai pidatonya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prabowo mengatakan, "Brain pinter, keminter (sok pintar). Pintar, (malah) pintar nyolong. Saudara-saudara, haduh, teknik nyolong itu luar biasa macamnya."

Majunya Prabowo dan Gibran menjadi pasangan di pilpres lewat Koalisi Indonesia Maju diwarnai dengan sejumlah kontroversi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pejabat daerah ikut kontestasi walau batas usia belum 40 tahun. Putusan tersebut disepakati saat Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Anwar Usman, paman Gibran (36 tahun) sekaligus ipar Jokowi.

Anwar dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik dan dicopot sebagai pemimpin hakim konstitusi. Keadaan ini memunculkan kekhawatiran atas ketidaknetralan penyelenggara negara dalam Pilpres 2024. Prabowo saat ini masih menjabat sebagai menteri pertahanan di Kabinet Presiden Jokowi.

