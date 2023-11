GEMS Raih Peringkat Emas di Ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2023

Iklan

INFO NASIONAL - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) berhasil meraih penghargaan Gold Rank pertama dalam ajang Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) pada tanggal 6 November 2023 lalu. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan peran GEMS sebagai perusahaan pertambangan dalam penerapan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Selain meraih peringkat emas, GEMS juga memperoleh pengakuan dan penghargaan komitmen perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan dalam partisipasinya sebagai “A Commendation for first year ASSRAT”.

ASRRAT merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh NCSR untuk memberikan apresiasi kepada entitas usaha atas penyusunan laporan keberlanjutan atau sustainaility report (SR) yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2005. Pada penganugerahan yang telah memasuki tahun ke-19 ini, NCCR mengusung tema “Navigating the Path to Net Zero: Accelerating Climate Action in Asia”.

Penghargaan ASRRAT 2023 diberikan pada GEMS karena komitmen perseroan dalam menjalankan bisnis berdasarkan prinsip berkelanjutan. Penerapan ESG juga dilaporkan melalui Sustainability Report secara transparan dan akuntabel. ASSRAT merupakan kegiatan penganugerahan penghargaan kepada lembaga yang berhasil mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan melalui laporan berkelanjutan dengan baik.

Sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, secara umum GEMS telah melakukan upaya untuk menjaga kondisi lingkungan, mengendalikan emisi dan pengelolaan energi yang sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.(*)