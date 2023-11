TAPP Berharap MKMK Putuskan Dugaan Pelanggaran Anwar Usman Seperti Kasus Hakim Porteus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP Gugum Ridho Putra berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan sanksi terberat. Putusan itu menyangkut perbuatan tercela atau misdemeanor Anwar dalam uji materi batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Ia mengatakan sanksi memberhentikan Anwar itu sesuai bukti yang dilaporkan kepada MKMK.

"Semoga MKMK berani menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan alasan yang sama," tutur Gugum dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 November 2023.

Gugum mengatakan, Anwar berbohong tidak hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 51, 55 karena menghindari konflik kepentingan. Hal itu disampaikan Anwar kepada hakim Saldi Isra. Kepada hakim Arief Hidayat, Anwar mengatakan tidak hadir karena sakit. Bukan menghindari konflik kepentingan. "Kuat dugaan salah satu dari dua pernyataan berbeda ini mengandung kebohongan," tutur Gugum.



Sebagai pelapor pelanggaran etik hakim MK, Gugum melihat kasus Anwar mirip dengan Gabriel Thomas Porteus Jr atau Judge Porteus, seorang hakim pada era Presiden Bill Clinton. Ia diangkat pada 25 Agustus 1994 pada Pengadilan Distrik Timur Lousiana, Amerika Serikat.

Porteus diajukan berhenti oleh Senat Amerika karena alasan tindak pidana serius dan perbuatan tercela (misdemeanor). Porteus menjadi hakim Federal Amerika ke-15 yang diberhentikan secara tidak hormat. "Yang menarik, salah satu tuduhan diajukan Senat Amerika adalah penyataan palsu atau kebohongan dilakukan di bawah sumpah jabatan," tutur Gugum.

Baca Juga: TPDI Harap MKMK Bikin Putusan yang Netral dan Independen di Sidang Etik Anwar Usman

Dgaan pelanggaran etik Porteus berawal dari tuduhan adanya hubungan finansial korupsi antara dirinya dengan salah satu Kantor Pengacara di Amerika. Rekan pengacara itu membagi hasil fee atas penanganan kasus yang sidangnya dipimpin sendiri oleh Porteus.

Selain tidak mengundurkan diri dari perkara yang sarat kepentingan itu, Investigasi Kongres membuktikan Porteus membuat pernyataan bohong berkali-kali menyangkut kasus pailitnya. "Termasuk berbohong kepada Senat dan Presiden untuk mendapatkan jabatan hakim," ujarnya.

Kepada Porteus, Senat Amerika mengajukan empat tuduhan berakibat pemberhentian, yaitu terlibat dalam pola perilaku tidak sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan sebagai hakim federal. Terlibat pola prilaku korupsi yang sudah berlangsung lama dan menunjukkan dia tidak layak menjabat sebagai hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan sengaja dan sengaja membuat pernyataan palsu di bawah ancaman hukuman sumpah palsu, sehubungan pengajuan pailit pribadinya dan melanggar perintah pengadilan kepailitan. Sengaja membuat pernyataan palsu tentang masa lalunya kepada Senat Amerika dan Biro Investigasi Federal untuk mendapatkan jabatan hakim.

Karir hakim Porteus pun berakhir. Bahkan Senat Amerika menyetujui rekomendasi hukuman tambahan kepada Porteus berupa diskualifikasi atau pelarangan seumur hidup dari jabatan publik. "Baik jabatan kehormatan, kepercayaan ataupun jabatan berorientasi profit di bawah pemerintahan Amerika Serikat yang hukuman itu disetujui oleh voting sebanyak 94-2," ujar dia.

Seperti kasus Porteus, Gugum mengatakan, pernyataan bohong yang dilakukan di bawah sumpah tergolong perbuatan tercela yang dapat berakibat pemberhentian tidak hormat dari jabatannya. Sifat tercela dari perbuatan bohong bukan dinilai dari sekadar ucapan kata-kata saja melainkan dinilai dari akibat yang ditimbulkan dan dari kepribadian pelakunya.

"Pernyataan bohong seorang Hakim MK mengakibatkan proses penjatuhan putusan yang tidak benar (false process) yang merugikan semua orang yang diikat oleh putusan itu," ujar Gugum. "Perbuatan bohong menunjukkan ketiadaan integritas pada diri si hakim."

Sehingga sekalipun jabatan itu dititipkan publik kepadanya, namun jabatan nyatanya dipakai untuk kepentingan diri atau keluarganya, bukan kepentingan publik. Perbuatan tercela membuat hakim tidak layak dipercaya memegang jabatan (unfit to hold the office). "Sehingga sudah selayaknya ia dilepaskan dari jabatan (to remove from the office)," ucap Gugum.

Pilihan Editor: Hari Ini MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman Cs, Begini Kilas Balik Pembentukan Majelis Kehormatan MK