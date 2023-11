Lima Pemuda Berinovasi Raih Apresiasi Satu Indonesia Awards 2023

Iklan

INFO NASIONAL - PT Astra International Tbk, kembali menggelar apresiasi 14th Semangat Astra Terpadu untuk (SATU) Indonesia Awards 2023, di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa, 1 November 2023. Sebanyak lima orang pemuda mendapatkan penghargaan ini di masing-masing bidang yakni kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan teknologi serta satu kategori kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut.

Kelima pemuda itu adalah seorang bidan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Theresia Dwiaudina Sari Putri yang meraih penghargaan di bidang kesehatan; pemudi asal Papua Diana Cristiana Dacosta Ati di bidang pendidikan; Alan Efendhi di bidang kewirausahaan; Reza Permadi bidang teknologi; dan Rengkuh Banyu Mahandaru untuk kategori kelompok.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, mengatakan, banyak anak muda Indonesia, yang tersebar dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua, dengan segala keterbatasannya, tapi memiliki semangat dan inovasi yang luar biasa untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat sekitarnya. "Inovasi dan semangat mereka mengabdi untuk masyarakat adalah sebuah ketulusan untuk bangsa ini dan inspirasi yang patut dicontoh dan diapresiasi oleh kita semua,” kata Djony.

Bertema “Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia”, Astra ingin mencari lebih banyak lagi anak bangsa yang berkontribusi mendukung tercapainya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, tahun ini, kriteria penilaian SATU Indonesia Awards diperluas dengan menilai aspek keselarasan program peserta dengan prinsip keberlanjutan, yakni environment, sustainability, dan governance (ESG) Indonesia.

Terpilihnya lima generasi muda ini setelah melalui seleksi penjurian yang dilakukan para dewan juri 14th SATU Indonesia Awards 2023. Mereka adalah, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Nila Moeloek, Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia Prof. Emil Salim, Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Prof. Fasli Jalal, Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Ir. Tri Mumpuni, Pakar Teknologi Informasi Onno W. Purbo Ph.D., Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli, Pegiat Seni Dian Sastrowardoyo, Founder Young On Top Billy Boen, Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto, dan Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.

Tahun ini jumlah pendaftar SATU Indonesia Awards meningkat sebesar 11,4 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 14.997 pendaftar. Para penerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp65 juta dan pembinaan kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Penghargaan 14th SATU Indonesia Awards 2023 dimeriahkan oleh pemenang keempat America’s Got Talent 2023 Putri Ariani dan Content Creator sekaligus Composer Alffy Rev. Juga digelar AstraTalks yang menghadirkan para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards serta sejumlah narasumber lainnya yaitu Raline Shah, Amanda Khairunnisa, Hamish Daud, Erin Dwia, Yessiow, Arkiv Vilmansa, Hari Prast, Yahya Rijalul Jihad dan ditutup dengan penampilan spesial dari JKT 48.

Astra juga menggelar “Indonesian Dream” yang merupakan pameran seni rupa yang menggambarkan masa depan Indonesia dengan lebih optimis dan menumbuhkan harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Selain itu ada Komunitas Binaan Astra Showcase yang menampilkan karya dari beberapa komunitas binaan Astra seperti Difabisa, IR Songket dan Kote Singkawang.

Para peserta juga dapat berkunjung ke Cenderamata Astra Showcase yang menampilkan koleksi produk Cenderamata Astra terbaru hasil kolaborasi dengan Telusur Kultur dan Newhun. Semangat Astra dalam mengapresiasi anak muda yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (*)