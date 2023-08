Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Uji Coba IMI TV

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan masyarakat pecinta otomotif terhadap kehadiran kanal IMI TV di platform Youtube. Dalam masa uji coba siaran sekitar dua minggu terakhir, dari 5 Agustus hingga 22 Agustus 2022, sambutan para pecinta otomotif terhadap IMI TV sangat luar biasa. Terbukti jumlah subscriber IMI TV yang terus meningkat.

Kehadiran kanal IMI TV di Youtube, semakin diperkuat dengan kehadiran channel IMITV.id di TikTok. Keduanya semakin memperkuat kehadiran IMI di berbagai platform media sosial, setelah sebelumnya IMI juga telah hadir di Instagram dengan akun IMI_id.

"Selain di media sosial, IMI juga telah hadir di saluran radio melalui IMI Radio di frekuensi 96.7 FM maupun di saluran live streaming https://www.imiradio.com/. Kehadiran IMI di berbagai platform media sosial dan digital ini membuktikan bahwa IMI turut mendukung digitalisasi dan perkembangan zaman, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun seputar kegiatan IMI pada khususnya maupun seputar dunia otomotif pada umumnya," ujar Bamsoet usai menerima pengelola IMI TV, di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

Para pengelola IMI TV yang hadir antara lain, Bimo Setiawan, Ulfa Kusumaningtyas, Teezar Samsudin, dan Christa Parengkuan. Hadir pula para pengurus IMI Pusat antara lain, Dewan Pembina Ricardo Gelael, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum Organisasi M. Riyanto, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis serta Media dan Komunikasi Hasbi Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui kanal Youtube IMI TV, para pecinta otomotif bisa menyaksikan berbagai program acara menarik yang di update secara berkala. Antara lain, IMI Update yang memberikan informasi terkini seputar dunia olahraga dan mobilitas otomotif. Women on Wheel yang memberikan informasi seputar kehadiran para wanita dalam dunia balap.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada juga program acara Ngebengkel yang mengupas tuntas seputar dunia perbengkelan Tanah Air. Daily Beater yang menyajikan keseharian para tokoh otomotif bersama kendaraan kesayangannya. Kopdar Komunitas yang meliput kegiatan berbagai komunitas otomotif. Serta The Profile untuk mengenal lebih dekat para tokoh dan sosok berpengaruh dalam perkembangan industri, olahraga, dan mobilitas otomotif di Tanah Air," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, IMI TV juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menampilkan live event kejuaraan balap, dari mulai Kejuaraan Nasional hingga Kejuaraan Internasional. Sehingga semakin memudahkan para pecinta otomotif untuk menyaksikan kejuaraan balap dari manapun dan kapanpun.

"Selain program on air, IMI TV juga akan hadir dalam program off air. Salah satunya melalui event Race Day sebagai one day event automotive community gathering. Diisi berbagai kegiatan menarik seperti live podcast seputar dunia balap, fun games, dan ditutup dengan nonton bareng kejuaraan balap. Event off air seperti ini sangat penting, sehingga bisa semakin mendekatkan IMI TV dengan para penonton setianya," kata Bamsoet. (*)