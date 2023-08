Budiman Sudjatmiko Bantah Klaim Politikus PDIP soal Bantuan Pelunasan Utangnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Budiman Sudjatmiko membantah partainya itu membantu melunasi utang-utang pribadinya. Tudingan ini sebelumnya disampaikan oleh politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus, pasca Budiman menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto.

"No, no, no. Tidak, tidak, enggak ada, tidak serupiah pun. Tidak ada serupiah pun," kata Budiman di Istora Senayan, Jakarta, Selasa malam, 22 Agustus 2023.

Mantan aktivis 98 itu mengatakan motivasi utamanya masuk ke PDIP bukan karena perkara uang. Budiman mengatakan jika uang menjadi motivasi utama terjun ke dunia politik, ia mengklaim sudah akan menjadi politikus kaya raya saat ini. Apalagi ia sudah 10 tahun menjadi anggota legislatif di DPR RI.

Selain itu, Budiman juga tidak ingin membebani partai soal masalah pribadinya.

"Sebenarnya saya agak malas membantah karena Budiman ini bukan orang baru dalam politik, dalam gerakan. Tapi sejak usia 20-an tahun, tidak pernah menjadikan uang itu menjadi motivasi utama. Itu satu yang jelas," ucap Budiman.

Lebih lanjut, Budiman mengibaratkan pernyataan Deddy soal utang tersebut seperti seekor ikan yang berpikir seluruh dunia adalah air. Padahal, kata Budiman, masih ada banyak hal di dunia atas air.

Sebelumnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menuding Budiman Sudjatmiko memiliki utang dan PDIP kerap memberikan bantuan keuangan. Hal itu dilakukan partai demi menjaga nama baik Budiman.

Meski begitu, Deddy tak menjelaskan secara rinci soal utang tersebut. Ia menantang Budiman untuk mengungkapkannya sendiri.

"Suruh saja dia mengaku tuh apa saja yang sudah kami bantu urusannya, bukan urusan ratusan juta, miliaran. Belum lagi dia selalu beri panggung terhormat di partai, jadi pembicara, narasumber, segala macam," kata Deddy.

