Satgas UU Cipta Kerja Laksanakan Arahan Presiden Guna Optimalkan Kemitraan Demi Peningkatan Kompetensi UMKM

INFO NASIONAL - Pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Berdasarkan hal tersebut, Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Ciota Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa dukungan pemerintah terkait aspek kemitraan bagi UMKM, yakni Pemerintah telah melakukan kerjasama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Ketut dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Kemitraan Usaha Mikro & Kecil dengan Usaha Menengah & Besar Dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023 di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, di Jakarta, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Menurutnya, pemerintah juga memastikan kontrak kerjasama antara UMKM dan usaha besar tersebut berlangsung secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai dan cakupannya.

Disisi lain, peningkatan kualitas produk, perbaikan manajemen dan desain produk sesuai keinginan pasar melalui kolaborasi dengan usaha besar agar bisa menaikkan level kelas UMKM juga menjadi keharusan agar memiliki daya saing yang kuat.

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," ujarnya.

Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ktut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chain yang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ktut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMK bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu koperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Adapun, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fathers satu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," kata Arif.

Diskusi kali ini merupakan yang ke-4 kalinya. Sebelumnya, diskusi dilakukan di Batam. "Pada intinya adalah kami menginginkan khususnya kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu kawasan ekonomi khusus yang bergerak dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar," ucap Arif.

Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge, transfer of know how dan juga sekaligus upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini.(*)