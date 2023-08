Puja Puji Prabowo Subianto untuk Jokowi, Ini Beberapa Pernyataannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan politik yang dahulu begitu ketat dan tajam antara dua tokoh utama, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), telah menyisakan kejutan yang menarik bagi publik.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan perubahan sikapnya terhadap pemerintahan Jokowi, dengan mencurahkan rasa bangganya berada di bawah kepemimpinan Jokowi yang pernah menjadi lawannya.

Prabowo Subianto mengungkapkan puja puji dan pernyataan senada lainnya dalam berbagai kesempatan, berikut beberapa di antaranya:

1. Konsolidasi Kader Gerindra, 16 Juli 2023

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto kembali mengungkapkan alasannya bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan memiliki kesamaan dengan Jokowi.

"Saya merasa beliau sama dengan saya," kata Prabowo saat acara konsolidasi kader Gerindra Jakarta Timur, di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Ahad, 16 Juli 2023. "Beliau mencintai Merah Putih, hati beliau merah putih, beliau patriot karena itu saya tidak ragu," kata dia.

Muktamar Rabithah Melayu-Banjar, 17 Maret 2023

Pernyataan pertama datang saat Prabowo hadir di Muktamar Rabithah Melayu-Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Maret 2023. Dalam acara tersebut, Prabowo mengungkapkan perasaan positifnya terhadap bergabungnya dengan pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan, "Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah, saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo, bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo."

Keputusan Tidak Lockdown Keras, 28 Agustus 2021

Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 28 Agustus 2021, Prabowo memberikan pandangannya tentang keputusan Jokowi terkait langkah pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi di tengah pandemi. Prabowo mengakui bahwa keputusan untuk tidak menerapkan lockdown yang ketat adalah langkah yang tepat dan membantu dalam mempertahankan kondisi ekonomi.

Ia mengungkapkan, "Soal ekonomi, kita cukup optimistis membaik. Dan itu juga berhubungan dengan keputusan Bapak Presiden untuk tidak lockdown keras, ini yang memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik."

Kebijakan Efektif di Bawah Kepemimpinan Jokowi, 28 Agustus 2021

Pernyataan selanjutnya dilontarkan pada acara yang sama, Prabowo menilai bahwa keputusan-keputusan Jokowi telah membawa dampak positif bagi negara. Ia juga mengakui efektivitas kepemimpinan Jokowi dalam mengelola negara.

Ia menyatakan, "Kita sudah berada di jalan yang benar. Kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sudah efektif, saya mengakui itu dan saya hormat kepada bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan bapak cocok dengan rakyat kita. Mohon bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track."

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan perubahan sikap dan pandangan Prabowo terhadap kepemimpinan Jokowi, yang secara terbuka diungkapkannya dalam berbagai kesempatan.

Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan penghargaan atas beberapa keputusan pemerintahan Jokowi. Dirinya merasa bangga bisa berada di bawah pemerintahan Jokowi.

M RAFI AZHARI I SDA I TIM TEMPO

