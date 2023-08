Iklan

INFO NASIONAL - Dinilai sukses membangun reputasi perusahaan, PT

Pegadaian meraih Corporate Reputation Awards in Category Financial dan Indonesia Popular PR Person Awards 2023 yang berhasil diraih oleh Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono. Penghargaan ini diberikan oleh The Iconomics pada gelaran 4th Indonesia Public Relations Summit 2023 yang digelar di Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2023.

Hadir mewakili PT Pegadaian untuk menerima penghargaan, Plt Kepala Departemen Corporate Communications Riana Rifani. Ia mengatakan apresiasi tersebut merupakan kebanggaan bagi Insan Pegadaian yang telah menjadi garda terdepan dalam menjaga reputasi perusahaan.

Baca Juga: Indonesia Pecahkan Guinness World Records Lewat Pergelaran Angklung

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono mengaku penghargaan ini merupakan hasil kerja keras Insan Pegadaian dan juga tim komunikasi perusahaan, yang telah menjalankan peran dan fungsinya, baik dari segi pelayanan maupun dalam menyampaikan segala bentuk informasi tentang perusahaan kepada masyarakat.

“PT Pegadaian mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan lebih baik lagi, dengan melanjutkan transformasi yang telah dilakukan

dan terus adaptif mengikuti perubahan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh Sahabat Pegadaian,” tutur Yudi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Yudi juga menambahkan, kinerja positif yang berhasil diraih oleh Pegadaian juga perlu untuk dipublikasikan melalui media secara masif, sehingga membuat citra perusahaan semakin bersinar melalui persepsi publik yang positif.

Baca Juga: Pegadaian Raih Penghargaan Corporate Reputation Awards 2023

“Terima kasih kepada seluruh Insan Media yang telah ikut membantu menyebarkan informasi positif mengenai Pegadaian melalui pemberitaan yang dihasilkan, sehingga informasi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas,” tutur Yudi.

Penilaian Corporate Reputation oleh The Iconomics meliputi beberapa aspek yaitu Business & Commercial Reputation, People & Leadership Reputation juga Social & Citizenship Reputation. Sedangkan kriteria penilaian untuk PR Person Awards 2023 melihat aspek Exposure, Influence, dan Creativity.(*)